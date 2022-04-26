五倍券使用期限倒數 提醒4/30前趕快領用！

振興五倍券使用期限至4月30日止，經濟部提醒尚未領用的民眾，把握剩下最後4天的時間，趕緊領取及使用完畢。根據經濟部統計，至今(111)年4月21日止，已有逾2,343萬人領用，占符合領取資格人數約98.78%；另依據財政部統計，截至今年4月20日止，紙本五倍券的兌領總金額已逾895億元，約占可兌領總金額之93.21%，經濟部提醒尚未領用的民眾把握最後的期限，趕快領! 趕快用!

另郵局因配合五一勞動節連假，4月30日至5月1日全國各營業據點皆無營業，因此4月30日將無法受理民眾領券作業，特別提醒尚未領取紙本五倍券的民眾，務必於4月29日以前至郵局領取。為保障今年4月份出生的新生兒領取五倍券的權益，若生母或生父具領取振興五倍券資格，只要憑新生兒出生證明等文件即可至郵局領取紙本五倍券或等值郵政禮券，選擇領取郵政禮券的期限延長至5月底前。據統計截至4月21日止，已有3,520名新生兒領取五倍券或郵政禮券。

此外，民眾倘五倍券綁定電子票證，請記得要在4月底前持綁定之電子票證消費完畢，6月30日前至四大超商靠卡領取回饋額度，一旦逾期就無法獲得回饋金，民眾千萬不要錯過。振興五倍券領用邁入倒數，目前仍有許多商圈、餐廳、百貨賣場等業者推出五倍券晚鳥優惠活動，請民眾把握於期限內領取使用。民眾倘有振興五倍券相關問題，請撥打「1988 紓困振興專線」洽詢。（經濟部中小企業處廣告）