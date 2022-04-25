鼎冠興業 燕窩OEM一條龍 品質誠信可靠

鼎冠燕窩總經理陳惠萍為馬來西亞華僑，因與馬來西亞有地緣關係，在馬來西亞從事燕屋建造及燕窩原料買賣事業長達20年，目前燕窩市場主要供應香港及中國，有感於過去國際假燕窩事件，深覺得喜歡燕窩食品的人，都期望能透過燕窩得到身體保養，深怕吃到品質有問題的燕窩，身為燕窩源頭供應商的角色，以生產高品質燕窩提供消費者食用為經營理念。

陳惠萍指出，公司提供代客O E M客制品牌，從原料加工製作代客研發專屬產品，成品出場一條龍。作業品質管控都在國內生技大廠完成，在台灣市場銷售，消費者可以食用到品質高端衛生條件佳、有保障的燕窩系列產品。過去幾年來持續堅持把關製作高品質的燕窩於市場銷售，尤其對於燕窩原料供應商角色更應加強把關燕窩品質。她說鼎冠燕窩產品非常單一化銷售，分別提供燕窩原料銷售、燕窩女神即時飲、鼎冠即時燕窩等產品於市場，堅持將燕窩品質做出好口碑，就是最好的行銷。

陳惠萍指出，燕窩為養身事業，也是人際關係受到顧客信任的事業，具高強度服務的性質，公司銷售的燕窩產品品質在台灣市場深受好評，有許多朋友相當認同公司的經營理念，以燕窩產品及高級食材成立數家燕窩招待所，廣為宣傳而服務更多層面的消費者。

業者表示，燕窩的品質和服務為公司重視的產業核心價值，透過燕窩行銷已經連結出高端人脈網絡，同仁因此學習到人際關係及服務的經驗，領悟各行各業成功人士的成功經驗，從事燕窩銷售意外獲得成功的人生心法。