JTLEGEND全新「NESS防潑水」包袋 將掀起「Stylish NESS」

JTLEGEND第二季推出全新三款「NESS防潑水」包袋

近兩年因疫情緣故，許多企業及學校為避免群聚風險改採居家辦公與線上教學，使得3C產品需求大增，根據市場研究機構Strategy Analytics研究報告顯示，去（2021）年全球筆記型電腦出貨量創下歷史新高，達到 2.68 億台。成軍12年的台灣品牌JTLEGEND繼以美感與功能兼具的3C周邊配件廣受消費者喜愛後，看準疫情時代下的3C周邊需求， 於2022年起將推出全新「NESS防潑水」包袋系列商品，秉持創新命脈的設計理念可望再以「Stylish NESS」風靡全市場。

JTLEGEND團隊表示，團隊一直以來都秉持著提升消費者的使用體驗為初心，以超越消費者期待在設計產品，意味著我們只做一流的產品，不僅有獨具匠心的工藝，同時更講究實用性，為此持續探索開發創新的材質，並期望商品上的各種設計巧思能解決消費者的痛點，提升使用體驗。像是此次NESS防潑水系列，在年前已搶先上市筆電內袋及iPad保護殼，預計今年度第二季將再推出多功能配件收納包、側背小包及觸控手機小包等三款電子商品必備的實用收納包。

NESS系列除了從「保護你的3C裝置」出發，更因應台灣多雨潮濕的氣候，外層面料採用防潑水材質，不僅好清潔、防刮保護力也同步升級，陪你一同面對都會生活的各項挑戰。

「不管是外出辦公、上學，使用3C商品最怕的就是沒電，手機、筆電、耳機還是無線滑鼠…每樣線材總是『團結在一起』…」JTLEGEND團隊點出多數人的3C收納痛點。像是筆電內袋，內層質感設計不僅能保護筆電防刮防震、前袋部分更有專利結構－高彈力防滑收納夾層，可以依不同配件線材大小隨心井然有序地收納；團隊接著介紹，從筆電內袋延伸四月份即將上市的多功能收納包，打開後可清楚看見其中內層設設出分隔層，另外附上彈力織帶設計，不管是3C配件、隨身小物都能整齊收納，再也不會一打開就看見糾結的線材、雜亂掉出的小物，它既是收納包、配件包、化妝包也能是旅行小包， 用途非常廣泛，而且考量使用者會存放多件物品，特別將多功能收納包單包的重量控制在120公克內，裝再多也不怕成負擔。 另外，團隊也為喜好「解放雙手」的族群開發出兩款斜背小包：側背小包及觸控手機小包，像只是到樓下超商買東西還是戶外出遊，不用再背著重重的後背包或是一直滑落的斜肩包，就能讓手機、錢包、鑰匙不離身。「NESS防潑水」包袋系列商品預計第二季上市，現至官網註冊會員並下單可立即現折50元，購物滿899元免運，更多資訊可至JTLEGEND官網：https://lihi1.com/owwj1