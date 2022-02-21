波灣國際食品展 貿協設臺灣館助業者參展

第26屆波灣國際食品展（Gulfood 2022）於2月13日至17日在杜拜國際會展中心盛大開展。經濟部國際貿易局、外貿協會與杜拜台貿中心三方聯手協助9家臺灣食品業者參展，其中8家業者以OMO（Online merge Offline）樣品展示，以視訊連線模式展出，現場另有1家業者以獨立攤位在臺灣館展出。

今（2022）年參展業者包含知名食品大廠黑松、金車、歐典、開元與家會香等，另有蜂蜜廠商及豆奶業者於該展初試啼聲，盼將臺灣特有龍眼花蜜及可常溫保存之豆漿飲品推介至中東市場。五天展期近600位潛在買主造訪臺灣館，進行51場視訊洽談（包含杜拜大型食品代理商－IFFCO等），其中以金車伯朗咖啡、卜立即食珍珠及家會香麻糬詢問度最高。

該展為中東地區規模最大之食品飲料展覽平台，近2年未受疫情影響如期辦理，今年展攤更是一位難求，參觀人潮亦優於去年，有臺灣館業者名片與型錄於展期第三天即索取一空，從該展買主需求可觀察到全球經貿活動已逐漸復甦態勢。

來自多國買主參觀臺灣館。圖╱外貿協會提供

杜拜位處重要轉口貿易地區，為進入歐洲及非洲市場重要門戶，帶動該展覽吸引多國參展商及參觀者，本屆臺灣館即有比利時商特地前來洽詢麻糬供應商，表示當地通路對臺灣麻糬需求增加；並有科威特買主連二日至臺灣館與參展業者視訊，盼將即食珍珠及麻糬引至當地市場；另以色列買主洽詢伯朗咖啡及皇族麻糬，並表示臺灣特色飲品－珍珠奶茶近期在以色列崛起，除了珍奶飲料店，珍奶口味相關休閒食品亦受到注意，故看中臺灣館展出之珍奶口味麻糬具有潛力，盼我業者能取得猶太驗證，以利進入以色列市場銷售。

臺灣館參展業者表示，今年展覽參觀人潮高於預期，感謝疫情尚未完全解封之際，外貿協會大力協助參展露出，盼明（112）年能親赴展覽現場進行推廣。