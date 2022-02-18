VOLVO 汽車獲得 EcoVadis、S&P 與 CDP 三重肯定

以人文關懷著稱的 VOLVO 汽車再獲獎！秉持友善環境的品牌精神，實現永續經營的承諾，VOLVO 汽車透過供應商管理、生產製程、轉型電動化等一系列的減碳措施，先後獲得 EcoVadis、Standard & Poor’s (S&P) 兩間國際企業永續經營評鑑，以及全球環境非營利組織 CDP (Carbon Disclosure Project) 授予的 A 級評分。

VOLVO 汽車連續第四年獲得 EcoVadis 的最高白金評級，根據 EcoVadis 的評鑑規則，VOLVO 汽車是該機構評鑑的 75,000 家公司中的前 1% 精英，此評價再次驗證 VOLVO 汽車的理念 – 永續經營與安全是同等重要，以友善環境的強大決心，朝碳中和目標沉穩前進。

而以嚴格著稱的企業永續發展評估機構 Standard & Poor’s (S&P) 同樣肯定 VOLVO 汽車在永續經營上的努力，包含解決溫室氣體排放、能源和水消耗以及廢棄物處理方面的努力，在年度企業永續發展評鑑中獲得銅牌評級，意謂 VOLVO 汽車在環境、社會與公司管理等評估面向，為前 10% 表現優良的汽車公司，S&P 因此將 VOLVO 汽車收錄在 2022 年永續發展年鑑中，也是全球汽車產業中唯一收錄的汽車品牌，獎勵之於也期待來年獲得更好的表現。

此外，著名的全球環境非營利組織 CDP (Carbon Disclosure Project) 則授予 VOLVO 汽車「供應鏈議合領導品牌 (Supplier Engagement Leader)」肯定，以表彰品牌帶領供應鏈參與氣候行動，對於 VOLVO 自 2018 年起至 2025 年減碳 40% 、2040 年實現碳中和目標，CDP給予 A 級評分。VOLVO 汽車全球永續發展主管 Anders Kärrberg 表示：「對 VOLVO 來說，永續經營發展與安全同等重要，我們正全面採取包括減少碳足跡在內的行動，以確保 VOLVO 實現永續經營的承諾，令人振奮的是， EcoVadis、S&P 與 CDP 以嚴格的評估標準，肯定了我們走在正確的道路上。」 VOLVO 汽車制定全面的氣候計劃，旨在解決其運營和產品的碳排放問題，計劃包含產品全面電動化、供應鏈、製程網絡及廣泛的公司運營皆逐步減少碳足跡，自 2025 年起，VOLVO 預計每年減少 250 萬噸的碳排量，新車中有 25% 材料來自回收或可再生原料，透過此一循環經濟原則，每年可節省 10 億瑞典克朗的成本。VOLVO 汽車一切的努力，為了創造更美好的將來，成為碳中和的豪華汽車領導品牌。