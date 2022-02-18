全新MINI ELECTRIC純電掀背 即日開放線上預訂

純淨都會移動風格之作－MINI Electric電動車，自原廠發表以來，已在全球熱賣超過3萬輛。MINI首席設計總監Oliver Heilmer在MINI Electric首發之際曾說：「創新絕非易事，特別是MINI是一個擁有悠久歷史傳統的品牌，創新並同時保有初衷是極其重要的。」MINI Electric其交融經典設計與未來科技的潮流美學、以純電動力昇華與生俱來go-kart般靈活操控的駕馭樂趣，在車壇奠定其獨樹一格的定位，引領全新都會移動潮流。

2021年12月，MINI Electric電動車首度在台亮相，於MINI Day車聚活動上與超過三百位台灣車主見面，旋即引起廣大迴響，更在線上車展中榮獲網友票選「2022年度最佳電動掀背車」。今年2月，車迷引頸期盼的全新MINI Electric電動車正式開放線上預購，消費者僅需以線上刷卡方式支付新台幣3萬元預購預付金，即可優先獲得全新MINI Electric電動車的保留席次，更能隨時掌握第一手車輛新訊，優先與MINI一同展開純淨都會探索旅程！

MINI Electric以純電動力昇華無與倫比的Go-kart般駕馭樂趣，擁有最大184匹馬力、最高270Nm扭力、時速0-100公里加速7.3秒的強勁輸出。圖／汎德MIN提供

以純電動力昇華無與倫比的Go-kart般駕馭樂趣

全新MINI Electric電動車由MINI發源地－英國牛津工廠製造，搭載0二氧化碳排放的純電馬達驅動前輪，擁有最大184匹馬力、最高270Nm扭力、時速0-100公里加速7.3秒的強勁輸出；承襲MINI 3-Door三門掀背寬輪距、低重心、短前後懸的經典車身比例，採用前單接頭彈簧柱、後多連桿懸吊系統；巧妙配置於車體底部的高壓鋰電池模組充分體現MINI空間運用智慧，不僅無損行李廂載物空間，更造就比MINI Cooper S更低0.3cm的車輛重心，創造更敏捷、更令人熱血沸騰的純粹Go-kart駕馭體驗。

享受駕馭樂趣的同時，MINI Electric配備專為電動車調校的DSC動態穩定控制系統，全時偵測行車狀況與駕駛需求，確保在任何天候和路面上的最佳循跡表現。位於車輛啟動撥桿左側的動能回充調整撥桿，可根據駕駛需求調整動能回充效能，靈活控制回充制動效果與電能效率，幫助駕駛適應純電操控。

MINI Electric僅需36分鐘即可以透過直流充電將電池從0%迅速充電至80%，220V交流充電亦僅需4.7小時即可將電池充滿。圖／汎德MIN提供

除了MINI全車系原有的三種駕駛模式外，MINI Electric更新增全新GREEN+模式，降低不必要的電力消耗，提升電池續航力，提供更省電環保的純淨駕馭體驗。駕駛亦可選擇一般的GREEN模式、擁有靈敏轉向與加速性的SPORT模式，或是在兩者之間取得平衡的MID模式，隨心自在享受每分每秒的駕乘樂趣。

充電孔蓋板上採雕刻設計、由象徵純電駕馭的插頭與Electric字首「E」組成的MINI電動車專屬Logo。圖／汎德MIN提供

經典與創新共譜的都會純電美學 引領未來移動潮流

不只純電駕馭讓所有熱愛MINI操控感的愛好者耳目一新，全新MINI Electric內外觀同樣令人驚豔。在經典MINI 3-Door三門掀背設計語彙上，以MINI電動車專屬代表色Energetic Yellow構築都市潮流純電美學，再次將MINI熱情、活力、歡樂的品牌精神深植人心。專屬色調Energetic Yellow點綴於車頭水箱護罩、車側方向燈飾板與車尾車型銘牌的S徽飾上，後視鏡外蓋同樣以Energetic Yellow跳色呈現。進入座艙，副駕前方深灰色的MINI Cooper SE Electric內裝飾板亦有Energetic Yellow點綴；MINI Cooper SE 專屬電子排檔、MINI整合式數位儀錶上醒目的黃色設計，為座艙更添純電氛圍；而致敬經典戰鬥機駕駛艙撥桿設計的車輛啟動撥桿，同樣採用Energetic Yellow。按下撥桿，伴隨以摩斯密碼「MINI」打造的啟動音效，純電駕馭樂趣即刻展開！

按下承襲戰鬥機駕駛艙撥桿設計的Energetic Yellow車輛啟動撥桿，伴隨以摩斯密碼「MINI」打造的啟動音效，純電駕馭樂趣即刻展開！圖／汎德MIN提供

細品MINI Electric專屬Logo亦會發現其獨具巧思，MINI Electric專屬Logo由左邊Electric字首「E」，與右邊象徵純電駕馭的插頭，組成MINI經典圓形設計圖樣，再加入Energetic Yellow，成為MINI定義未來都會移動潮流的品牌宣言。MINI Electric專屬Logo驕傲置入於車尾左後方、方向盤徽飾上，陪伴車主盡享純電駕馭樂趣；專屬絲絨腳踏墊以刺繡工法呈現MINI Electric Logo，搭配黃色縫線，活力迎接乘客入座；充電孔蓋板上的MINI Electric Logo更採用雕刻設計，別出心裁的細節創意與細膩質感令人著迷不已。

令人眼睛為之一亮的還有MINI Cooper SE專屬17吋Power Spoke鋁圈，以英式插頭為靈感延伸出獨一無二的幾何設計，Energetic Yellow點綴鋁圈與輪圈蓋外緣，未來感十足的搶眼外觀，定義純電潮流的身分不容錯認。



方向盤飾板亦擁有MINI Electric專屬Logo，陪伴駕駛享受純電駕馭樂趣。圖／汎德MIN提供

環島充電佈局 隨心展開純淨探索之旅

作為引領未來都會移動潮流的純電掀背，MINI Electric電動車採用Type1(J1772)交流與CCS Combo 1直流充電接口，鋰電池模組總容量32.6kWh，續航里程達234公里*。使用直流高速充電站最快僅需36分鐘即可以最大功率50kW從0%迅速充電至80%，220V/32Ah的家用交流充電座充電完成時間亦僅需4.7小時，隨時為探險旅程準備好所需電力。*WLTP測試規範下所測得之數據

為了讓車主安心享受純電駕馭旅程，BMW與MINI台灣總代理汎德依據台灣消費者的用車習慣與生活型態，攜手全台經銷商陸續於北、中、南、東各地建置14座全新BMW i高速充電站，覆蓋率遍佈全台，預計最快今年第二季開始就能陸續完成台灣BMW i高速充電站建置，搭配全台現有超過2,000座的公共交流充電座，構成緊密的充電網絡，陪伴電動車主隨心從容地展開探險之旅。

MINI Cooper SE 專屬電子排檔融入醒目的Energetic Yellow設計，為座艙更添純電氛圍。圖／汎德MIN提供

遠距科技與多項安全配備 守護每趟純淨旅程

全新MINI Electric電動車可於MINI APP中遠端遙控車輛功能，只要智慧型手機在手，即可於APP中監控電池充電狀態、續航里程、尋找充電站，方便車主提早規劃旅程。亦可遠端上鎖/解鎖車門、控制空調通風系統、掌握車輛狀態與位置、預先傳送行程目的地至車上、輕鬆線上預約保養等，讓擁有MINI的生活更加隨興智慧。



專屬絲絨腳踏墊以刺繡工法呈現MINI Electric Logo，搭配黃色縫線，活力迎接乘客入座。圖／汎德MIN提供

安全，無疑是MINI進入電動車領域不可妥協的堅持。MINI Electric電動車設計符合BMW集團嚴謹的高標準安全規範，一旦車輛發生碰撞即會立即關閉所有電動驅動裝置，確保使用者與愛車安全。以電能驅動的MINI Electric電動車，行駛間無二氧化碳排放，更無引擎噪音，因此MINI Electric特為行人設計獨特的車輛低速行駛音效，行人可依聲音遠近判斷車輛距離，保護行人用路安全。



副駕前方深灰色的MINI Cooper SE Electric內裝飾板亦有Energetic Yellow點綴，純電座艙氛圍渾然天成

MINI Electric電動車亦標準配備碰撞預警系統與車道偏離警示功能，碰撞預警系統在時速大於60公里的駕駛情況下，經由高解析度攝影機偵測計算與前車的距離，當系統判定距離正急速縮短時，儀表板警示燈即會自動亮起；駕駛若仍未採取煞車動作，儀表板警示燈將會閃爍並發出警示音，並於駕駛煞車時同步啟動動態煞車系統以加強煞車力道。在時速5~60公里之間，若駕駛經前兩階段的預先警示後仍未採取煞車動作，系統將介入輔助煞車，最長可煞1.5秒。碰撞預警系統同時包含都會行人碰撞預警功能，在時速10~60公里的駕駛情況下，如偵測到前方有行人，儀表板警示燈與警示音將會自動啟動，系統會適時介入輔助煞車，最長亦可煞車1.5秒。車道偏離警示系統則會於車輛存在偏離車道分隔線風險時，透過方向盤震動提醒駕駛，幫助駕駛安全行駛於所選車道上。



MINI Electric家用交流充電座。圖／汎德MIN提供

全新MINI Electric純電掀背：https://bit.ly/3uUP0dg

線上預購網站：https://bit.ly/3gPWTIX

*詳細規格配備請以MINI全台展示中心提供之資訊與實車為準。

【MINI全台展示中心】