第一屆鷹house高球九洞爭霸賽 2月20日開打

EagleClub GOLF去年以舉辦多項大型活動而在台灣高球界爆紅！迎接虎年，立刻宣佈推出「第一屆鷹house高球九洞爭霸賽」，要讓球友們虎虎生威。

這項九洞爭霸賽將在鷹house Bistro設定的TPC at Sawgrass高球場Stadium Course後9洞舉辦預賽，每人報名費1000元，可組隊報名(每隊最多四位，取隊中最佳成績計)，亦可個人報名，取成績較優前八名頒發獎金。參加即可體驗該球場最著名的第17洞島狀果嶺的三桿短洞。大會宣布後隨即邀請來賓先行體驗這第17洞，並進行近洞獎挑戰賽，最後由周重元以距洞口23.2呎贏得第一。

EagleClubGOLF2021創Line群以來，至今人數已破2000人，數目仍在增加中。作為今年開春首場活動之「高球九洞爭霸賽」，預賽日期自2月20日至5月20日，取前16名成績優者進行複賽(16強賽)，複賽預定5月20日後擇期舉行。最後總冠軍賽則將採網路直播，歡迎大家踴躍參賽，冠軍獎金3萬元，亞軍2萬元，第三名1萬元；第4名獎金5000元，第5至第8名各可獲獎金3000元。比賽期間任何一人打出一桿進洞可得獎金2萬元，打出Eagle可獲鷹house Bistro二千元餐券。歡迎大家踴躍報名參賽，請球友使用LINE蒐尋加入「eagleclubgolf 小秘書」或電話0983-121534連絡報名。