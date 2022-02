台灣之光!時尚新銳《My Story and I》首登倫敦時裝週

國內新銳設計師品牌《My Story and I 》成立一年半,以『The next chapter of infinity.無限的下一章節』揭開序幕,短時間內獲得國內市場好評不斷。2022朝著國際品牌展望出發,首次登上London Fashion Week官方指定線上型錄,與英國合作夥伴打造全新時尚搭配。

《My Story and I 》創意總監Hillary Wan。圖/品牌提供

兩位創辦人Hillary與 Lily 皆畢業於英國全球排名第二的設計學府-倫敦藝術大學,汲取異國文化及生活帶來的創作養分,以充滿回憶的倫敦作為品牌邁向國際的第一步。人生之路就是不斷的挑戰自我,年齡僅20出頭的兩人面對已成熟的時尚市場,創業後隨之而來面臨新冠疫情的衝擊。

《My Story and I 》成立不到兩年,卻堅守著走向國際舞台的初衷,於今年首次登上倫敦時裝週,爆發力十足。圖/品牌提供

『 Chapter II:火喙』系列,發想源自俄羅斯古典芭蕾舞劇『火鳥』( L’Oiseau de feu)。故事描述迷失在濃霧森林中的過路者,被突如其來的魔咒化為封印在『魔法花園 』裡( Kashchei’s enchanted garden ),成為一尊尊冰冷的石像。在故事的最終,以火鳥華麗的火焰之舞與魔法融解了石像,解救眾人。

看似完好如初的外表,心中卻住著被囚禁的靈魂。如同一年多來被疫情限制的人們,在內心感嘆著曾經的平淡日常,卻不曾放棄為夢想高歌的機會。每一次的谷底反彈,都是邁向下一階段前進的動力。猶如喚醒心中那隻沉睡的火鳥,帶著力量與夢想,無所畏懼的展翅面對未來。

Chapter II:火喙系列: Rise of Phoenix 火焰之舞 (Dance of fire) NTD 3480 。圖/品牌提供

《My Story and I 》將商品化為藝術品,融入你我日常生活,綻放出比擬藝術雕塑的美感。 結合東西方美學和傳統刺繡工藝展現「可穿戴藝術品 Wearable Art」概念,將獨具特色 的21世紀歐式浪漫風格,淋漓盡致地展現在生活中。

Hillary Wan回想創業至今,品牌經歷了不少的成長和里程碑,於2021首度發表系列『Chapter I:夢夜手札』A Midsummer’s Night Dream,並同時選入台北時裝週Taipei Fashion Week,到好評不斷的微風南山期間限定展示空間。《My Story and I 》所述說的,是用產品刻畫出生命及故事的品牌價值,讓每一款包都賦予獨一無二且回味無窮的寓意,引領現代文藝復興。

Chapter II: Rise of Phoenix 朦朧花園 (Pedestal Haze) NTD 6380。圖/品牌提供

『Chapter 2 火喙』帶來兩個新系列設計,分別是火焰之舞 (Dance of fire)與、朦朧花園 (Pedestal Haze),以及好評再版記憶司康手機包 (Scones of Memory) 搭配新色新造型 登場。

《My Story and I 》設計師Hillary Wan 給人的第一印象沉靜、自信與堅定。台灣出生,於上海、英國成長求學的新銳包款配飾設計師。Hillary Wan自兒時起便對時尚與工藝萌生了極大的熱誠。這份執著與鍾愛不僅反映在她對藝術史和時尚史的偏好,也讓她在青少年時期就決定往時尚與工藝領域進修,遠赴法國巴黎高級時裝學院ESMOD 參加夏令營。

2019 年 Hillary自倫敦藝術大學時尚設計學院畢業,在學期間她曾於 Christian Dior實習,並曾擔任Maison Margiela 前設計師Marios Schwab 助理,以及參與策劃 2018 倫敦時裝周與多個設計師品牌秀場。

畢業後她先於上海獨立品牌 Supield 擔任設計師,但不久即決定於 2020 年創立輕奢配飾品牌《My Story and I 》,希望以個人對時尚定義的獨特視角為出發,結合精緻典雅的刺繡工藝、低調優雅的半 寶石點綴與實用和浪漫兼具的設計,將時尚的「現代文藝復興」概念,融入時尚愛好者的日常生活中。

Hillary Wan設計師。圖/品牌提供

Hillary學經歷於2017 Christian Dior 實習,2018擔任 Maison Marigela 前設計師 Marios Schwab助理,2019 自倫敦藝術大學時尚設計學院畢業。2019-2020上海獨立品牌Supield設計師,2020/6 與Lily Tai 攜手創立《My Story and I 》。