台灣之光！時尚新銳《My Story and I》首登倫敦時裝週

國內新銳設計師品牌《My Story and I 》成立一年半，以『The next chapter of infinity.無限的下一章節』揭開序幕，短時間內獲得國內市場好評不斷。2022朝著國際品牌展望出發，首次登上London Fashion Week官方指定線上型錄，與英國合作夥伴打造全新時尚搭配。

《My Story and I 》創意總監Hillary Wan。圖／品牌提供

兩位創辦人Hillary與 Lily 皆畢業於英國全球排名第二的設計學府-倫敦藝術大學，汲取異國文化及生活帶來的創作養分，以充滿回憶的倫敦作為品牌邁向國際的第一步。人生之路就是不斷的挑戰自我，年齡僅20出頭的兩人面對已成熟的時尚市場，創業後隨之而來面臨新冠疫情的衝擊。

《My Story and I 》成立不到兩年，卻堅守著走向國際舞台的初衷，於今年首次登上倫敦時裝週，爆發力十足。圖／品牌提供

『 Chapter II：火喙』系列，發想源自俄羅斯古典芭蕾舞劇『火鳥』( L’Oiseau de feu)。故事描述迷失在濃霧森林中的過路者，被突如其來的魔咒化為封印在『魔法花園 』裡（ Kashchei’s enchanted garden ），成為一尊尊冰冷的石像。在故事的最終，以火鳥華麗的火焰之舞與魔法融解了石像，解救眾人。

看似完好如初的外表，心中卻住著被囚禁的靈魂。如同一年多來被疫情限制的人們，在內心感嘆著曾經的平淡日常，卻不曾放棄為夢想高歌的機會。每一次的谷底反彈，都是邁向下一階段前進的動力。猶如喚醒心中那隻沉睡的火鳥，帶著力量與夢想，無所畏懼的展翅面對未來。

Chapter II：火喙系列: Rise of Phoenix 火焰之舞 (Dance of fire) NTD 3480 。圖／品牌提供

《My Story and I 》將商品化為藝術品，融入你我日常生活，綻放出比擬藝術雕塑的美感。 結合東西方美學和傳統刺繡工藝展現「可穿戴藝術品 Wearable Art」概念，將獨具特色 的21世紀歐式浪漫風格，淋漓盡致地展現在生活中。

Hillary Wan回想創業至今，品牌經歷了不少的成長和里程碑，於2021首度發表系列『Chapter I：夢夜手札』A Midsummer’s Night Dream，並同時選入台北時裝週Taipei Fashion Week，到好評不斷的微風南山期間限定展示空間。《My Story and I 》所述說的，是用產品刻畫出生命及故事的品牌價值，讓每一款包都賦予獨一無二且回味無窮的寓意，引領現代文藝復興。

Chapter II: Rise of Phoenix 朦朧花園 (Pedestal Haze) NTD 6380。圖／品牌提供

『Chapter 2 火喙』帶來兩個新系列設計，分別是火焰之舞 (Dance of fire)與、朦朧花園 (Pedestal Haze)，以及好評再版記憶司康手機包 (Scones of Memory) 搭配新色新造型 登場。

《My Story and I 》設計師Hillary Wan 給人的第一印象沉靜、自信與堅定。台灣出生，於上海、英國成長求學的新銳包款配飾設計師。Hillary Wan自兒時起便對時尚與工藝萌生了極大的熱誠。這份執著與鍾愛不僅反映在她對藝術史和時尚史的偏好，也讓她在青少年時期就決定往時尚與工藝領域進修，遠赴法國巴黎高級時裝學院ESMOD 參加夏令營。

2019 年 Hillary自倫敦藝術大學時尚設計學院畢業，在學期間她曾於 Christian Dior實習，並曾擔任Maison Margiela 前設計師Marios Schwab 助理，以及參與策劃 2018 倫敦時裝周與多個設計師品牌秀場。

畢業後她先於上海獨立品牌 Supield 擔任設計師，但不久即決定於 2020 年創立輕奢配飾品牌《My Story and I 》，希望以個人對時尚定義的獨特視角為出發，結合精緻典雅的刺繡工藝、低調優雅的半 寶石點綴與實用和浪漫兼具的設計，將時尚的「現代文藝復興」概念，融入時尚愛好者的日常生活中。

Hillary Wan設計師。圖／品牌提供

Hillary學經歷於2017 Christian Dior 實習，2018擔任 Maison Marigela 前設計師 Marios Schwab助理，2019 自倫敦藝術大學時尚設計學院畢業。2019-2020上海獨立品牌Supield設計師，2020/6 與Lily Tai 攜手創立《My Story and I 》。