年後跳槽？電銷達人：來康成志業就對了

健康產業經濟規模在台灣已連續六年正成長，自2020年來至今成長近10%，年產值達195億元。投入發展前景看好的明星產業，是轉職考量的第一順位原因。而轉職還能夠同時能搶佔到具有發展性的產業和公司，在康成志業從事保健食品電銷的吳佩寰告訴你，選這裡就對了！

用對方法 輕鬆坐上電銷百萬天后

從事過模特兒與SPA產業，吳佩寰一開始不太習慣靜態的電銷工作，整天坐著令她焦躁不安。看到學姐說話每天都有滿滿的熱忱，聲音魅力也展現出親切與專業，請教之後積極學習並改變心態。吳佩寰現在非常熟悉電銷的工作節奏，配合公司的行銷策略，並接受經理的專業個別指導以及完整的教育訓練，已經成為公司新進的百萬天后之一。

康成志業的「非意識腦推力式行銷」，讓吳佩寰輕鬆做電銷。圖／業者提供

吳佩寰指出，康成志業電話行銷採取「非意識腦推力式行銷」，是靠著情感媒介的連結進而銷售產品，因此不會有一般銷售拉扯的角力，而是彼此都輕鬆愉快。例如有位主婦顧客，被複雜的婚姻與家庭問題搞得焦頭爛額，長期情緒低落又鬱悶，而在吳佩寰的關心與引導下，不但緩解當下的焦慮，選擇助眠的產品嘗試之後，對於生活品質也感到大幅改善。

非意識腦推力式行銷 重新定義電銷內涵

在去年疫情期間，康成志業電話行銷營業額逆勢成長三成以上，靠著就是「非意識腦」的溝通方式以及推陳出新的優惠專案，電話行銷專員對公司有信心、有向心力，進而也會讓民眾對銷售的產品感到信賴，建立互信的基礎，這就是康成志業和其他同業最大的不同。現在歡迎有興趣轉職，願意好好經營自己事業的優秀人才，選擇具有未來性的產業，加入康成志業這個大家庭！