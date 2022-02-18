冷凍鳳梨釋迦東京記者會 傳遞幸福好滋味

因應中國大陸去（110）年9月宣佈暫停進口台灣鳳梨釋迦，行政院農業委員會及外貿協會聯手擴大對日行銷，2月17日在東京Palace Hotel辦理「冷凍鳳梨釋迦東京記者會」，介紹美味營養的台灣釋迦，完整呈現原汁原味的冷凍全果鳳梨釋迦、切丁、冰棒、釋迦酥、釋迦太陽餅及釋迦老婆餅等加工品，驚艷現場80餘位日本媒體與買主，可望繼鳳梨後再度引發新一波日本消費者對鳳梨釋迦及加工品的採購熱潮。

記者會開始，由農委會主委陳吉仲與外貿協會董事長黃志芳以影片播放向現場媒體與業者問候，陳吉仲感謝日本消費者去年對台灣鳳梨的支持，也推廣鳳梨釋迦獨特的風味。黃志芳表示，台灣鳳梨釋迦品質優良，但基於鮮果檢疫問題尚無法輸日，現在冷凍技術成熟，終於可以讓日本民眾享用甜美的釋迦，品嚐後幸福感油然而生。駐日代表謝長廷也親臨現場致詞，冷凍鳳梨釋迦引進日本搭起台日友誼橋梁，希望可以介紹給日本民眾稀有且特別的台灣水果。

外貿協會董事長黃志芳向日本記者會，推廣美味又滿滿幸福感的鳳梨釋迦。圖╱外貿協會提供

會中更首次揭密台灣冷凍全果鳳梨釋迦技術，運用真空包裝，維持鮮果之原形與品質，並符合冷凍果品的安全衛生，品味期可達6個月以上，也強調我農民種植鳳梨釋迦採用草生栽培，堅持不使用除草劑，搭配費工的疏果及套袋工法，是台灣鳳梨釋迦品質穩定的秘訣。

記者會上，駐日代表謝長廷（前排中）及日本演藝界渡辺満里奈小姐（前排右三、綠衣者）擔任代言人。圖╱外貿協會提供

外貿協會表示，活動配合日本疫情室內人數規定，共80名媒體與業者參加，包括NHK、日本經濟新聞、TBS電視台、日本電視台、東京電視台、冷凍食品新聞、外食產業新聞及食品產業新聞等，媒體關注度高，會後記者發問踴躍。進口商及通路商包括日本兼松株式会社、知名精品超市紀伊國屋、Wismettac、Harawii 、船昌、Sunbel及大型連鎖通路等重要買家也到場支持。現場日本媒體與業者品嚐後皆印象深刻，認為鳳梨釋迦香味濃郁、甜度夠，具商品魅力。

東京台貿中心主任陳英顯（左）與駐日代表謝長廷（右），參觀現場展品。圖╱外貿協會提供

本次記者會特別邀請在日本演藝界對台灣美食相當瞭解的渡辺満里奈擔任代言人，她表示，之前在台灣吃過釋迦，沒想到在日本也能夠吃到，非常喜歡鳳梨釋迦果肉的細緻甜美，未來會持續向日本消費者宣傳台灣這款美味水果。日本冷凍釋迦進口商則表示，鳳梨釋迦切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，還帶有淡淡鳳梨香氣。現場除試吃冷凍釋迦外，也由五星級飯店Palace Hotel Tokyo 法式餐廳窪田主廚首度發表「鳳梨釋迦法式奶凍」及「酥皮鳳梨釋迦派」2項創新甜品。