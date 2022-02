霈方國際「美力時尚診所」美出你的競爭力

深耕台灣20年的美容保養集團「霈方國際」,自成立以來便致力推動「美」的事業,公司實力集產品、銷售、頂級護膚與服務為一體,充分滿足消費者對美的需求。近年來更致力打造大健康產業,2022年正式跨足醫美領域,與專業醫師合作,推出全新醫美品牌「美力時尚診所」,提供客製化全面性的生活美容照護,以創新呵護健康與美麗。

美力時尚診所 創造僅屬於您的美

2022年,霈方國際首家醫美診所「美力時尚診所」在眾所期盼下華麗登場,以「美出你的競爭力 To Be Better One」,訴求品牌初衷精神,創造僅屬於您的美,讓您與完美的距離更靠近!

診所位於商場林立、交通便利的台北站前商圈,擁有頂級舒適醫療環境,提供高標準且體貼入微的服務管理:突破傳統美容觀念,以新型醫學美容儀器,專業諮詢量身訂做個人需求,訴說醫美的療程不止是單一性,而是為每一位走進店裡的客人創造不一樣的可能。

成立後,為台灣醫美圈注入一股新潮流,超出以往大家對「醫美診所」前所未有的想像。期以優質的空間、嚴謹的流程、有溫度的接待,為尋求自信、希望更美的您提供一個值得信賴的選擇。

三正規 要你放心美

面對醫美市場品質的參差不齊,美力時尚診所提出安心宣言:『用美的心,創造新的美』,堅持以三正規–正規機構、正規產品、正規醫師,讓消費者安心輕鬆變美麗,無論民眾來診所之前是否做過醫美療程,都能安心接受,期望能樹立眾多醫美業界的創舉。

美力時尚診所專注不動刀醫美,引進先進的醫材設備與專業技術,擁有各專科權威醫師匯集的團隊陣容,提供全方位醫學美容服務。圖/霈方國際提供

不動刀變美的優質選擇

美力時尚診所專注不動刀醫美,引進先進的醫材設備與專業技術,擁有各專科權威醫師匯集的團隊陣容,提供全方位醫學美容服務。服務項目多元,開設皮膚中心、微整中心、體雕中心、抗衰中心等,突破傳統產品銷售,強調以「你」為中心,重視顧客自身需求與體驗,幫助愛美人士安心變美變年輕。

主打療程包括無刀面雕、無齡抗衰、無瑕美肌、無創體雕、無痛私密等,藉由恢復快、風險低的微改變,讓專屬美麗變得輕鬆容易,療程皆由專業合格醫師視個人膚質狀況進行操作,並從初步諮詢至術後保養,每一階段皆有諮詢師陪同,讓顧客能深刻感受到重視、寵愛與呵護。

皮膚中心:海菲秀、杏仁酸、女神煥膚、奇蹟煥膚、賦予琦肌、4D皮秒、膠原槍

微整中心:喬雅登玻尿酸、伊漣絲、保妥適肉毒

體雕中心:阿爾發凍脂、Embody核心美力、Emsella G動椅

抗衰中心:祕特拉mint、立特拉渦旋音波、海芙三代音波、鳳凰電波

美力時尚診所擁有頂級舒適醫療環境,提供高標準且體貼入微的服務管理。圖/霈方國際提供

美麗生活 迎面而來

身心靈進化,是為了下個階段更好的自己!

美的自然而然,這才是最有態度的想法!

美力時尚診所讓每位貴賓除了能追求更好的自己、獲得量身打造的療程,讓專屬的美好完整展現,更能擁有心靈的享受、尊榮服務的體驗。

美力時尚診所

電話:02-2381-9666

地址:台北市中正區館前路20號4樓

FB粉絲團:https://www.facebook.com/tobebetterone2021/

IG:https://www.instagram.com/tobebetterone2021