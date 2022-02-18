2022HC康見虎躍新程全台開春，由康見精準健康管理集團吳俊毅董事長帶領，虎年大年初八在台北福華飯店盛大展開，現場人潮滿滿，歡樂笑聲不斷，超值福袋更是在開賣3分鐘就搶購一空！

吳俊毅董事長分享，集團經營20年，投入超過30億，打造全台唯一大健康生活圈，HC康見就是大健康的通路，結合數位工具，落實在地服務，推動會員卡，一支手機就能連結連鎖診所、千人服務團隊，精準照顧自己的健康，光參加就很划算，而經營加盟者「帶著手機，人人都是健康門市」，全世界都是我的收銀機！

HC 康見精準健康管理集團副董事長蔡文杰更充滿信心，除了開春祝福，也勉勵大家，後疫情時代，2022年HC康見勢必要衝出更佳成績！

康博集團醫療長鮑凌雯醫師也表示，台灣人手都有一張健保卡，享受健保資源，但是HC健康會員卡更為重要，每個人都應該要擁有，提早預防、照顧自己的健康，更勝於病痛找上門，才需要健保卡去掛號就醫，期許大家都能照顧自己的健康，也照顧家人的健康，進而幫助更多人的健康。

活動進入到精采的抽獎活動，各董事紛紛提供現金紅包，現場加碼再加碼，幾乎人人有獎，大家都覺得非常超值，連董事長吳俊毅身上的所有現金，都成為加碼紅包🧧，現場氣氛嗨翻到最高點！

最後由董事長吳俊毅親自發紅包，現場人人開春吉祥祝福、人人領紅包，大家一起虎年旺旺來，虎哩發大財！