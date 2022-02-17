平潭打造影視基地 布局產業生態圈

位於福建的平潭綜合實驗區，又名海壇島、麒麟島，是中國大陸距台灣最近的區域。平潭也是福建省最大的天然淡水湖旅遊資源豐富，有國家級景點128個，海洋生物種類、風能、潮汐能等資源豐富。平潭近年來致力於影視產業發展，積極布局加強影視基礎設施建設，除了有專業影視服務機構與專業影視拍攝基地外，因應影像拍攝，影視外景地、景色秀麗的風光景點也成為推廣的重點項目，並推出多項影視發展政策及獎勵辦法。

整合產業鏈 一站式服務

在專業影視服務機構方面，平潭影視服務中心有限公司是平潭綜合實驗區唯一隸屬于綜合實驗區宣傳與影視發展部，以「平潭竹嶼灣影視基地」為基礎運營平台，延伸上下游產業鏈，以「影視招商」、「影視服務」、「影視旅遊」三大核心業務拓展，整合兩岸優質影視資源，為劇組提供攝影棚租賃，拍攝聯絡服務、等各種配套服務。以使用者需求為導向，設立標準化管理流程，為企業提供「一站式」專業服務；並建設攝影棚區、演員公寓、服化道等專業影視配套服務單位，構建平潭影視產業生態圈。

影視基地為企業提供多元且一站式的專業服務。圖/平潭影視服務中心有限公司提供

規劃影視建設 滿足需求

在專業影視拍攝基地（攝影棚）的設立上，平潭在竹嶼港建置「平潭竹嶼灣影視基地」，腹地廣闊，交通便利，風光怡人。占地約4,100畝，並分為兩期建設，改造完成後的平潭竹嶼灣影視基地，將擁有12個攝影棚，可同時滿足3-4個影視劇組使用。更有以兩岸都家喻戶曉的歌手鄧麗君所建立的「鄧麗君影視基地」，總體占地約57.5畝，總建築面積約9,700坪，打造原汁原味的鄧麗君影視主題公園，規劃了鄧麗君成長的眷村區、日本場景區、東南亞場景區、香港場景區四大影視主題區。

平潭竹嶼灣影視基地腹地遼闊。圖/平潭影視服務中心有限公司提供

特色景點多元 有利拍攝取景

平潭有「千礁百島」的美譽，獨具特色的海島風光，在影視發展上也有許多風景優美的外景地，例如平潭最著名的自然景觀石牌洋，整個礁石像一艘大船；或是位於福建平潭島東部海壇灣的龍鳳頭海濱浴場，附近有沙灘活動區、濱海美食城、大排檔、森林公園、石礁等場景；有“白金海岸”之美譽的壇南灣，也是觀看藍眼淚奇觀的最佳觀賞點之一；大福灣最著名的是拱門橋，由岸邊一直衍生至海中，是婚紗攝影、現代愛情故事的取景點；平潭北部灣生態長廊則是猶如一條美麗的玉帶，纏繞在山海之間且設有一條玻璃棧道；東庠島則是電視節目《爸爸去哪兒第五季》第一站拍攝地。此外，平潭更有許多浪漫與歷史的風光景點，像是金井玫瑰產業示範園、竹嶼湖公園、海壇古城、平潭國際南島語族考古研究基地等特色景點，提供影視產業取景及拍攝。

平潭擁有多元特色景點可供取景。圖/平潭影視服務中心有限公司提供

鼓勵影像創作 促進合作發展

平潭綜合實驗區為了促進影視產業合作發展，對於影視劇予以電視劇首播獎勵等不同的獎勵內容，在平潭有一定取景拍攝的電視劇，也會給予獎勵來鼓勵產業，並支援創作影視優秀作品，對在福建設立項目，且由實驗區影視企業參與出品的影視作品，或因而獲獎的作品，也會給予不同程度的獎勵，從300萬元到 1,000萬元不等。企業投資補助、企業影視項目補助及其他各類獎補原則上每半年兌現一次，符合獎勵與補助條件並審核通過後即可獲得補助。