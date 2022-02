ALL NEW FIT元月狂售1,127台 級距占有率高達31%

HONDA ALL NEW FIT以絕佳的小車大空間搭配完善的主被動安全系統、優異的品質及名車身價,在1月份創造出1,127台銷售佳績,級距占有率高達31%!車系中尤以剛上市的全新電驅雙動能FIT e:HEV車款最是暢銷!消費者都表示很欣賞此車所採用的新世代電驅雙動能動力科技,除了25.8kg-m高扭力媲美2.5升汽油引擎;靠著車上那百萬元車種唯一採用的鋰電池,更創造出傲視車壇之39.57km/L最佳市區油耗!即使其26.9km/L平均油耗也比一般油電車優異。Honda Taiwan為了強化其競爭力,特別提供ALL NEW FIT e:HEV油電複合系統保固5年或15萬公里;而針對鋰電池所提供之10年或20萬公里保固亦屬業界最長。目前據了解,HONDA ALL NEW FIT累積訂單已逾2,000台。