無店鋪行動加盟品牌 婕樂纖-水光錠大放異彩

無店鋪行動加盟品牌「婕樂纖」在競爭激烈的市場上異軍突起，是符合美國FDA 生產規範的高品質公司，由專業醫師、營養師團隊共同研發的多項產品，創業至今已獲得超過56座國內外獎項殊榮、連續二年榮獲世界品質標章、超過160位國內產官學頂尖專家組成評審團，連續四年拿下台灣品質奧斯卡獎SNQ國家級認證、於2021年更橫掃國家品質玉山獎六項大獎，無店鋪行動加盟業界唯一取得健康食品認證。

無店鋪行動加盟品牌「婕樂纖」在競爭激烈的市場上異軍突起，創辦人呂世博今舉辦「婕樂纖水光錠」產品發表會。（圖／婕樂纖提供）

創辦人呂世博表示，保健食品及和美容產品市場，要突破重圍獲得國際獎項是難度很高的事，秉持提供消費者「健康、安全、安心」的品牌承諾，給予優質有效的產品，才能成為愛用者不斷的回購。



2022年「婕樂纖水光錠」找了知名藝人林心如當年度代言人，她不僅是製作人更是忙碌的藝人，在高度壓力下，膚質看起來更是亮麗動人的秘訣是什麼？林心如表示在實際使用產品後，面對鏡頭時充分展現出水芙蓉般的滋潤神態。當她唸出「我的美麗，我來演繹」時，100％展現女力心聲，喚起現代女性需認真感受內心的想法，隨時隨地都要愛上自己的美麗。

「婕樂纖水光錠」，屬口服型美容產品，擁有許多養顏美容專利成份，最值得一提的就是日本進口五大黃金成分，包含日本百年大廠研發而成的頂級Hyabest®專利玻尿酸、有機藻紅素、玻尿酸最佳拍檔「玉米胚芽賽洛美」、市佔第一「膠原蛋白胜肽PO OG」以及「黃杞葉」等，能全方位提升營養補給，每日只要二錠，輕鬆做到青春美麗、養顏美容，全方位的保養，深受廣大的女性喜愛，連孕婦、哺乳媽咪都能安心吃出由內到外的透亮好氣色。

「婕樂纖水光錠」屬口服型美容產品，擁有許多專利成份，透過無店鋪行動加盟連鎖健康事業推廣旗下產品。（圖／婕樂纖提供）

「婕樂纖」透過無店鋪行動加盟連鎖健康事業推廣旗下產品，其創新商業模式，即使在疫情重創全球經濟的困境中，營收仍呈現翻倍成長，成為台灣生技精品品牌。創辦人呂世博說，我們未來將投入更多資源，持續堅持研發優質、安全、健康且符合消費者需求的產品，更致力提供加盟夥伴於創業各階段所需要的輔導及培訓，協助加盟夥伴創業成功，以不斷追求「成長、創新、永續」的企業經營理念持續往前邁進。