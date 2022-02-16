動力火車攜手易遊網推環島之星套票

搭「環島之星Hello Kitty繽紛列車」追星去啦！動力火車繼【都是因為愛世界巡迴演唱會】台北旗艦場轟動秒殺後，今日驚喜宣佈5月28日加開高雄旗艦場，更攜手易遊網獨家推出「環島之星套票」，包含來回交通和飯店住宿一晚，更重要的是還有動力火車獨家親簽版演唱會門票，讓車迷們享有套票限定收藏，再加碼抽演唱會週邊商品。「環島之星套票」將於3月9日中午12點於易遊網搶先開賣，毎人最低6,250元起，刷花旗信用卡輸入折扣碼代號「CITI500」，單筆訂單還可再現折500元。想要先卡位並一次搞定交通住宿，務必把開搶日期筆記起來！

2020年搭配「穀稻秋聲 草地音樂節」演唱活動，易遊網與動力火車首度展開合作，搭乘「環島之星」推出粉絲見面會專屬行程，獲得粉絲熱烈迴響。今年再續前緣，此次易遊網為動力火車【都是因為愛世界巡迴演唱會】聯合贊助商，揪車迷們一同前進高雄，享受動力火車撼動人心的神嗓歌聲外，更搭配「環島之星」推出獨家套票，今日動力火車也特別現身在環島之星與大家分享演唱會訊息外，還忍不住技癢在車上的卡拉OK車廂暖身嗨唱，在滿滿Hello Kitty背景裡大展歌藝，讓眾人直呼動力火車反差萌瞬間爆表！

此次推出的限量套票，在交通部分可選擇去回程都搭乘環島之星，或是去程搭高鐵、回程搭環島之星的雙鐵方案，讓粉絲們的追星之旅，還能體驗到可愛又好玩的Hello Kitty列車。飯店部分則安排入住「德立莊博愛館」，從高雄捷運後驛站搭兩站即達巨蛋站，車程不到10分鐘相當方便。此外，想要順遊高雄景點，還有大港巡航遊高雄、美濃美食+纸傘DIY等一日遊程可以加購。

動力火車【都是因為愛世界巡迴演唱會】高雄旗艦場，將於5月28日(六)晚上7點半在高雄巨蛋開唱，獨家「環島之星套票」搶先在3月9日中午12點開搶，使用國旅券下單加碼再贈「星巴克電子飲料券$150」(數量有限送完為止)，搭配花旗信用卡輸入「CITI500」折扣碼代號，單筆還可享500元折扣。想要現場感受動力火車宛如「行走的CD」的歌聲魅力，絕對不能錯過這次的巡迴演唱！更多套票商品資訊，請密切鎖定易遊網官網與最新釋出訊息。

※動力火車【都是因為愛世界巡迴演唱會】環島之星套票：

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