丟丟妹開工首播2萬多人刷爆 團隊呼籲勿信減肥代言

「丟丟妹」（李明珊）（12日）突然透過社群平台宣布「無限期停播」，引發不少網友熱議，對此，丟丟妹親上火線做出回應，「各位丟粉們不要緊張好嗎，我們的客服寶寶休息到2/14。」丟丟妹公關團隊強調，「實際上客服已全面處理，不少黑粉故意攻擊，抱歉造成大家擔心。」



（12日）針對丟丟妹社群平台宣布「無限期停播」，引發不少網友熱議，丟丟妹內部今日（14日）最新透過公關團隊聲明表示，「感謝各位媒體跟粉絲們關心，丟丟妹工作團隊因體恤員工，實際上是14日才開工，丟丟妹也親自回應「各位丟粉們不要緊張好嗎，我們的客服寶寶休息到2/14。」公司就是希望員工能好好過年，好好休息過節，體恤員工去年整年辛苦工作，公司內部也想讓員工好好放個長假去旅遊渡假，對於有粉絲說明還沒有得到客服回應退換貨問題，實際上客服早已處理所有需要退換貨的商品，買過丟丟妹商品的人都知道，客服不可能不處理，謝謝大家關心。」



丟丟妹15日開播，線上人氣衝到二萬多人觀看。 丟丟妹/提供

丟丟妹公關團隊強調，「實際有去查驗許多網路的留言，並非是真的退換貨的粉絲，不少是同業黑粉攻擊，請大家不要擔心，也不要被不肖人士見縫插針，在這新的一年，丟丟妹會更加努力去做好每件事情，也期望大家繼續支持丟丟妹，這社會需要的是互相鼓勵互助，彼此給予支持協助，並不是落井下石，感謝大家支持，未來有任何需要改善的地方，歡迎大家多多指教，丟丟妹團隊一定做到最好。」