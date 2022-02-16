海峽會推出法式商業午餐 小資族也能體驗舌頭戀愛感

由國泰集團第二代蔡辰男與多位知名企業家聯手打造的「海峽會」主要提供頂級料理美食，標榜為海峽兩岸的政商名流及高端人士打造一流餐飲與極度隱密性。位在宏國大樓B1的海峽會，主要有中式、西式及日式頂級圓桌海陸火鍋，

過去採會員制，在海峽會的佔地1500坪，分隔25件包廂，雖然疫情期間影響，但依舊非常有實力，近日海峽會「安東法式料理」推出超高級C P的Lunch set午間套餐，吸引不只是高端族群，一般商務大樓的小資族也吃得起！

海峽會中午推出商業午餐，經濟實惠，前菜也相當吸引人。 海峽會/提供

海峽會品牌總監徐心儀表示，「安東法式料理，於元宵節15日開放民眾預約，精緻的法式商業午餐提供民眾使用，每人消費平均2000元起，許多白領上班族中午也能輕鬆消費，享受精緻法式料理的響宴。」

「安東法式料理」商業午餐包含開胃小品，前菜則有海鮮 / 溫泉蛋 / 澄清湯凍； 伊比利火腿 / 綠蘆筍 / 荷蘭醬，湯點可以選擇法式洋蔥湯、卡布奇諾蘑菇湯，還有安東特製沙碧，主餐部份則有【煎烤鲷魚／薩米可醋醬汁】、【焦糖胭脂鴨胸 / 香橙酒醬汁】、【煎烤頂級肋眼牛排 / 馬德拉醬汁】、【日本Ａ５官崎和牛／松露醬汁】可以選擇，除此之外，還有讓人驚艷的，反烤蘋果塔、雙味冰淇淋跟世界冠軍興波咖啡或伯爵茶可做選擇。

前菜海鮮、溫泉湯、澄清湯凍。 海峽會/提供

美食老饕蔡小姐表示，海峽會隆重推出法式商業午餐，今天來享用的冷湯像極了畫般的藝術品，湯凍清爽把海鮮的鮮味襯托的完美無瑕。除了新鮮的海膽搭配濃郁的澄清雞湯，最讓我驚艷的是主菜鴨胸軟嫩，鴨皮酥脆焦糖風味濃郁，搭配橙香醬汁絕妙好滋味，雖然常常在五星級飯店用餐，海峽會推出的法式料理，讓人想到近期受歡迎的「艾蜜莉在巴黎」，吃過法國菜才知道原來這麼講究，前菜非常的用心，幾乎每一道料理吃起來都有不同的層次口感，相當驚艷，讓我的舌頭好像談了談戀愛一樣，打開我的味蕾新體驗。蔡小姐指出，原本以為每道菜都是精華，最後的甜點更是讓人少女心大噴發，蘋果酸酸甜甜是戀愛的感覺。每道餐都讓人驚艷，價位高貴不貴，比起昨天去五星飯店吃的情人節大餐還要精緻美味！

主餐煎烤頂級肋眼牛排 / 馬德拉醬汁 ，油花分佈較多且均勻，有明顯的牛肉香氣；肉質軟嫩，熟度五分熟 。海峽會/提供

另外在餐飲業10多年的的客人Gary表示，海峽會的法式料理很棒，我自己最喜歡伊比利火腿，搭配蒸煮的美國綠蘆筍跟荷蘭醬，彷彿讓我置身巴黎，其中荔枝口味的「安東特製沙碧」也非常的清爽。主餐煎烤頂級肋眼牛排，油花分佈較多且均勻，有明顯的牛肉香氣；肉質軟嫩，熟度五分熟左右非常適合，整體享用比起外面的法式分子料理還要好，除了精緻吃完飽足感也夠。

今天的配菜跟主菜包含甜點都不馬虎，湯品「卡布奇諾蘑菇湯」、「法式洋蔥湯」都非常的道地濃郁，飲料部分也不馬虎，這裡也有世界冠軍的興波咖啡，興波咖啡在〈2020 全球50 間最棒咖啡館〉榜單中名列第一，沒想到這邊也喝得到！

主餐焦糖胭脂鴨胸 / 香橙酒醬汁 ，鴨皮酥脆焦糖風味濃郁，搭配橙香醬汁絕妙好滋味

主廚簡承濬過去在神旺商店擁有10多年的法式料理經驗，海峽會營業品牌主要為火鍋、法餐、日料，除了晚餐，「安東法式料理」即日起推出商業午餐這樣，中午、晚上都有營業，

為了配合中午商務客群，主廚特別精簡設計菜單，本來前菜三道改為兩道，因為中午的客群也不會吃太多，法式前菜部分清湯配海鮮吃，清爽入味，這次前菜的部分以美國蘆筍，特別蒸煮乾煎處理，跟台灣的蘆筍不一樣，所以吃不到苦澀味，法式菜講究非常多的細節，通常法式料理蔬菜要吃軟，生菜要吃脆的，主餐部分還有提供A5日本宮崎和牛搭配松露醬汁，還有煎烤鯛魚搭配巴薩米可醋醬汁，用特製調味醬汁提升口感、讓民眾享受不同層次味覺感。

簡承濬指出，做法式商業午餐我們也有人數的限制，因為這邊都是客製化，量多反而會影響品質，所以提供給消費者提前預約，我們控管訂位的人數，為了就是來讓這邊享用的人都可以優閒，真正品嚐每道法式料理精髓。

甜點 反烤蘋果塔、雙味冰淇淋 ，份量十足，相當讓人驚豔。 海峽會/提供

海峽會廚務部部長洪志鴻指出，其實台灣人會花高費吃日本料理，而印象中很多人吃法式料理有些人可能感受不好或是吃不飽，實際上其實法式餐廳有分等級的，真正的法式餐廳不只是菜色擺盤、連用的器皿都要講究，像是除了最高榮譽的米其林，還有Restaurant(餐廳) 、Bistro(t) (酒館)、Brasserie (小館)、Salon de Thé(沙龍)會去做分別，所以台灣民眾有些人不習慣吃法式料理，應該是說他是選擇哪樣的法式料理。

海峽會空間寬敞，用餐環境舒服。 海峽會/提供

疫情影響全台的餐飲業，海峽會的包廂隱密，反而減少了人跟人的群聚，高規格的享受，在這邊除了政商名流，更多了貼心親民的服務，而且現在「安東法式料理」，小資族幾乎都吃得起，你喜歡巴黎的美食出不了苦惱嗎？想看為什麼「艾蜜莉在巴黎」裡面的天才廚師為什麼這麼重視法式料理的精神，來一趟海峽會「安東法式料理」這邊讓你五感六覺，視覺、味覺還有感覺都讓您一起提升到位。