長豐陳進丁領軍 創造紡織科技新價值

跨越50年 引領台灣紡織業起飛、蛻變到多元化發展

1971年成立的紡織廠-長豐紡織科技，由董事長陳進丁先生創立，至今投身紡織界已有50年經驗的他，是台灣紡織業起飛的關鍵人物之一。在民國60、70年代正逢中美斷交，以及歐美紡織配額的雙重壓力下，陳進丁帶領的長豐紡織，以各種纖維絞紗與筒紗染色技術異軍突起，不僅對台灣紡織業以及70年代外匯貢獻良多，更奠定了台灣紡織業在全球供應鏈的領導位置。

陳進丁提及，「當時台灣的紡織廠，一窩蜂爭先恐後從國外進口壓克力原料絲，紡壓克力蓬鬆毛紗(原紗)，約有9-10個紡織廠，但染整廠卻只有4-5家，無法消化所有紡紗廠的產能，很多客戶就鼓勵我出來創業。」經過幾番深思熟慮，陳進丁便於1970年開始籌備開廠計劃。

長豐染織正式營運後，生意蒸蒸日上，訂單應接不暇，開廠第一年就為公司賺回一個股本，連續2年訂單量爆滿，同時也滿足了毛衣產業的需求，創造巨額的外匯收入，帶動當時台灣整體經濟蓬勃成長的榮景。

1986年開始，長豐紡織科技更接受美國成衣五大品牌訂單。當時台灣廠的設備及產能已無法滿足客戶的需求，為了擴大產能及因應客戶需求決定擴廠，陳進丁便至廣東順德市建置新廠，當時的產能是台灣廠的5倍；1995年再將台灣原有的絲光色紗機器設備，整條產線搬移到大陸順德廠，又增加原來產能的3倍。陳進丁表示，「1997年在日本大阪參加紡織展時，吸引的都是日本各大商社及同業前來參觀，並且對產品品質讚嘆不已」。

儘管陳進丁在紡織業界擁有優秀技術與專業思維，在面臨到傳產在整體經濟環境的變遷，以及產業結構的改變時，也陷入了企業轉型的思考掙扎。但很快就在 2003年廣東爆發SARS，及順德廠擴產告一段落後，陳進丁決定回台，大刀闊斧改造台灣公司並多元化發展。

近年，長豐台灣廠毅然決然投入高科技無塵室耗材製造的開發，更迎合晶圓TFT-LCD、半導體等電子廠的需求，引進特殊製程設備，增設18mΩ-CM 超純水生產系統及Class 1最高等級的無塵室，並憑藉對紡織品的專業知識，自主開發生產液晶面板製程所需的專用耗材「液晶配向布」，供各大電子廠等無塵室使用，讓紡織傳產順利跨足高科技產業，更為企業在逆勢中抓住轉型契機，成功接軌國際市場！