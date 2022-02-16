花漾 童心 林蘭芷打造青春停格

｢花漾 童心｣開春創作展於1月27日～3月7日在｢文房｣文化閱讀中心舉辦，展出王子麵、葉至偉與Erica三位藝術家作品。中華藝術文化交流推廣協會理事長兼活動總策劃林蘭芷表示，完美的最後一塊拼圖，不是功成名就，而是放下，一種回盼初心，內心滿足的快樂，因為天真，人生才多點趣味。她期待愛藝術的朋友做個永保赤子心，在生活中多點純真，少一點匠氣。

新春引領文藝朋友走進藏有書香、花香及音樂聲的文房，林蘭芷表示，文房的一窗一景，彷彿走入時光隧道，是一棟位於市區藏身於新建築內的老宅，透過文化修復之後重生，變成預約制的公益圖書館，既是閱讀空間，也是藝文交流的好去處。

王子麵為台灣女性插畫家。圖／林蘭芷提供

筆名王子麵的展出藝術家王梓怡，台灣女性插畫家，曾任職於復興商工的插畫老師，並參與報刊和商品的插畫設計，也擔任營隊的講師，展出及文創商品包裝經歷，包括：香奈兒、愛瑪仕、韓國三星、台灣蒙地拿、瑞士銀行、華歌爾、光泉牛奶、日本POKEY、法國巴黎巴士底插畫展、HTC、日本豐田汽車、台中國美館壁畫、君品飯店、小林煎餅禮盒、豐茶 禮盒、中視／綜藝大哥大、如新集團、台灣雅芳、日本漫橫濱原畫展、EasyCoffee捷運彩繪壁畫等作品。

JEFFREY葉至偉以畫筆探索並創造更多的可能性。圖／林蘭芷提供

JEFFREY葉至偉則畢業於美國舊金山藝術大學插畫系，現居台北從事教學與創作，近年来嘗試以不同的角度表現繪畫世界，以畫筆探索並創造更多的可能性。對他而言・創作是一種不停的挑戰，希望以創意轉換成這些色彩艷麗的繪畫。

Erica從事各種流體藝術創作。圖／林蘭芷提供

Erica是Zentangle禪繞畫認證教師與日本和諧粉彩認證正指導師，從事各種流體藝術創作，除開設個人及團體班課程外，另有國小親子共學講座、圖書館藝術工作坊、社區大學課程、以及科教館藝術體驗及保險業保戶活動等經驗。正職為完全需要理性頭腦的生技產業，Erica以自由自在無需考慮對錯的大眾藝術為紓解生活壓力的良方，喜歡各式各樣新奇好玩的事物。

【王子麵‧葉至偉‧Erica開春藝術創作展】

•展期：2022年1月27日（四）～3月7日（一）

•地點：文房（台北市臨沂街27巷1號）

•主辦：中華藝術文化交流推廣協會、頂新和德文教基金會

•協辦：克莉絲汀花卉美學、川端藝會所、凱爾愛文酒業國際有限公司、AkA’S Garden

•總策劃：林蘭芷 •策劃：梁心怡、孫美心