KYMCO因晶片荒有3萬台訂單未消化 柯俊斌呼籲消費者「有車就買」

農曆年後全球晶片荒、船運需求孔急狀況依然嚴峻，台灣機車產業也不例外。身為全球機車專業品牌，同時又是台灣銷售龍頭的KYMCO(光陽)同樣深受影響，KYMCO執行長柯俊斌即預估，這波缺晶片潮最快年中後才可望緩解，因此他建議消費者「有車就買」，否則稍一猶豫就可能錯過購車良機。

柯俊斌執行長表示，晶片攸關機車組裝很重要，以油車而言從儀表板到供油、煞車系統等都需用到晶片；對電動機車更是，從控制單元、碼表、馬達到電池都需要晶片。KYMCO目前晶片主要由德國及日本大廠負責研發，再交由台灣代工與封測；正因缺乏晶片，去年光陽訂單還有3萬多台尚待消化，加上受限船運量不足，KYMCO現已製造完成，還在等待船運的新車即逾70個貨櫃。正因缺晶片，KYMCO目前即使盡力調配產能，台灣市場現行銷售仍然供不應求。迎合消費者強力購車需求，KYMCO開年優惠特別不減碼，『新名流125新氣象方案』即日起至2月25日前購車領牌，光陽再加碼8,000元購車金、新春加碼4,000元或分期零利率(3期/12期)二擇一，汰舊換新最低價46,500元起(限機種/不含牌險)；另『開春賞NICE有金喜』活動即日起至3月28日止，消費者至指定門市賞車，掃描店內QRcode線上填資料即可參加多重抽獎:第一重週週抽千元禮券、歐舒丹禮盒；第二重再抽全台最省油Nice XL、iPhone 13(128G)等金喜大獎！

