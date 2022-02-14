孫治華剖析成功募資簡報提案要訣

簡報實驗室創辦人，同時也是策略思維商學院院長孫治華老師，曾運用提案策略獲得千萬資金。如今致力於輔導新創團隊，透過挖掘、傳遞商業價值，指導新創團隊贏得投資人青睞。本次相當榮幸接受全球華人營銷學院邀請，為學員剖析製作商業簡報的關鍵，以及該如何找出企業核心價值。

募資簡報的成功關鍵：完整傳達商業模式與價值

募資簡報的核心在於傳達商業模式與商業思維，演講天份、豐富熱情肢體語言雖能加分，但募資簡報僅是長期溝通的開始，因此更需著重在簡報的平面設計與配色，是否能妥善傳達商業觀點。孫治華提出「感性情境」與「理性數據」兼具的「真實感簡報」設計原則：從「黑底白字橘重點」、「問題－特色－重點圖示」、流程圖的設計，到簡報字體挑選與字級設定，皆詳細說明；更提醒每位簡報者要不斷演練，從練習中預演投資人提問。

投資3關鍵：解決什麼問題？是否符合趨勢？投報率多少？

「所有改變世界的公司，都在試圖解決某個問題。」孫治華表示，必須要反思公司正在解決什麼問題，而這些問題是否在趨勢上？唯有符合趨勢，才是決定事業成長速度與規模的關鍵，也是投資人最關注的重點。投資人期待公司能於2-3年內有超過10倍的成長率，「要拿有共識的錢」孫治華提醒，這才是新創事業長久經營的不變法則。

成功的募資簡報不僅要視覺亮眼，更要邏輯清晰、字字珠璣，透過8個募資簡報的重點歸納，孫治華勉勵學員，用最好的策略找到最好的夥伴，一起前行！企業核心價值、營運策略線上講座：https://pma.center/overview/