宛志蘋暢談企業應用Podcast行銷趨勢

您還記得那些陪伴我們通勤、讀書、工作和入眠的廣播節目嗎？那些熟悉的主題曲及主持人的親切問候，總是能馬上帶領我們回到美好的時光，您可知道，網路時代裡，這些動人心弦的聲音行銷已經有了新的面貌和收聽方式？

全球華人營銷學院創辦人張瑋容特別邀請樂聲多媒體行銷的聲音行銷教練宛志蘋，介紹最新的聲音行銷趨勢，帶您認識近年來最熱門的媒體Podcast，從節目製作到廣告行銷手法多管齊下，讓企業也可以透過Podcast經營自媒體，實現為品牌發聲的夢想！

最新Podcast趨勢與收聽行為分析

「Podcast就是聲音節目，聽眾可以透過網路平台隨選隨放，不受時間限制，收聽起來更方便。」宛志蘋表示，由於智慧型手機和網路平台的普及，讓錄製和收聽網路廣播節目的門檻大幅降低，Podcast在近年來已成為炙手可熱的媒體。

根據台灣本土的統計數據，截至2021年，已有大約上萬檔Podcast節目，總收聽量更是呈現倍數成長，縱觀聽眾的收聽行為，有半數以上都集中在通勤、運動及睡前，黏著度之高，甚至遠勝於常見的短影片。

Podcast在企業行銷的廣泛應用

「Podcast行銷的優勢，在於聲音能傳達更多的情緒與溫度，弭補文字或靜態廣告的不足。」過去從事廣播主持的宛志蘋，跨足進入Podcast節目製作之後發現，許多企業同時把這些聲音節目的素材放到YouTube頻道、部落格和官網上，並且運用巧思，以Podcast的節目内容取代真人客服，更詳盡地提供產品說明，或是製作聲音廣告，以動人的口白搭配音樂，用聽覺打造獨一無二的企業形象。

企業運用Podcast的入門須知

「Podcast雖是聲音節目，但是行銷的重點同樣是內容與企劃！」宛志蘋表示，聲音節目的好處一如空白的畫布，可以任企業揮灑創意，無論節目長短或頻率多寡，只要內容能抓住聽眾的注意力，小兵也能立大功。

例如提供知識或教育服務的企業，可以嘗試每週更新3次，每集節目不超過10分鐘，以此增加聽眾的黏著度；有意累積品牌知名度的企業，則可以每個月邀請1位名人現聲，以30分鐘詳細分享品牌祕辛或訪問創辦人…宛志蘋提醒，企業製作Podcast節目的方式可以千變萬化，唯一不變的口訣，還是要從使用者的角度出發，才能真正贏得粉絲的長期追隨。學習更多品牌企業行銷策略線上講座：https://pma.center/overview/