歌林冷氣早買早享受 上網登錄加碼抽

憶聲電子(3024)旗下歌林品牌，為回饋廣大消費者的支持，於虎年開春推出「冷氣搶先購」活動，回饋消費者對歌林的一路相挺。即日起至4月30日期間，購買歌林指定機型冷氣，即可享微波爐、風扇、電子鍋、電鍋好禮四選一。

RK03系列變頻冷暖氣採用最新智能變頻模式，減少壓縮機反覆運轉的耗電，並獲得CSPF新一級能效認證，不僅節能省電，還可享貨物稅退稅補助，每台最高可省下2,000元；全系列兼具冷暖功能，不管是38度高溫或是冬季霸王級寒流來襲，四季皆可使用。

RK03系列採用最新式的R32環保新冷媒，可提高能源效率、降低全球暖化係數、使臭氧層破壞潛勢為0，具節能減碳及迅速冷房效果，讓消費者使用冷氣達到舒適涼爽效果，也能兼顧環保愛地球，同時還有四道防護設計，包含：銀離子濾網、藍波防鏽盔甲、防沼氣及室外機機板保護盒。

四道防護設計不僅可抑制細菌、增進空氣淨化效果，減緩因為沼氣侵蝕造成銅管破裂及冷媒流失等機器受損，還強化了冷氣散熱鰭片的藍波防鏽塗層，抵禦酸雨、氧化的侵蝕，並針對空調室外機內部增加機板保護盒，避免小動物誤入室外機造成損壞，延長空調壽命。

另外，即日起至3月25日止，購買歌林指定變頻分離式冷氣機種，上網完成保固登錄，除了享有家用場所全機7年、壓縮機10年保固，還有機會再抽中「歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈」(市價1,580元)，多重好康，給消費者冷氣早買早享受。

歌林活動官網：https://kolin.com.tw/article/news_activities/331