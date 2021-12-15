2022 Taipei AMPA 採Hybrid實虛並進

展品多元聚焦新科技

因國際疫情趨緩，汽車零配件及車用電子市場需求逐漸復甦，伴隨電動車有望帶來的千億商機，廠商熱烈報名即將於明（2022）年4月20日至23日於南港展覽館1館舉辦的Taipei AMPA系列展，包括「台北國際汽機車零配件展」及「台北國際車用電子展」。

外貿協會表示，除實體展外，全新推出的「AMPA Digital Go線上數位加值服務方案」，更以主打數位行銷、更便利的線上展體驗等特色，吸引希望投入跨境電商的廠商積極參加。目前已有650家廠商使用1,800個攤位，國內改裝大廠、指標性車燈大廠及國際電動車大廠供應商皆已報名。

經濟部國際貿易局主辦之海外推廣說明會，吸引當地主流媒體曝光報導。圖╱貿協提供

根據工研院產科國際所今（2021）年預估，臺灣汽車零配件產值估計達新臺幣2,233億餘元，較去（2020）年成長5.8%。今年11月由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行於歐盟第五大汽車產業國-土耳其及東協重點市場-印尼兩場推廣說明會，積極協助業者拓銷海外。除吸引逾百家買主及媒體線上觀看外，更獲當地數十家知名平面及主流線上媒體曝光報導，迅速累積近四千次影片回放觀看數。且有高達九成以上的參與買主對於參觀Taipei AMPA有高度興趣，主辦單位亦於會後收到土耳其大型汽車系統公司的進一步詢問，顯現國際買主對於我國汽配廠商的高度關注，並期望能在Taipei AMPA展會中尋找合適的商業夥伴。

2022年Taipei AMPA延續上屆實體及線上Hybrid模式舉辦，截至目前已吸引國內指標大廠報名參展，展品品項也更加多元，且與汽車產業潮流並進，聚焦於自動化、電動化等未來科技。除此之外，受到疫情驅使跨境電商及線上展覽商業模式加速成熟化，AMPA系列展更推出全新優化的Digital Go數位加值行銷服務方案，以更加優化的線上平台介面，搭配綿密的展前數位行銷為展覽暖身，協助參展商從數據分析、市場行銷、產品聚焦到參展業務輔助工具等多面向積極拓銷國際市場，強化買主對廠商產品及展覽的深刻印象。

說明會吸引數十家海外知名媒體到場採訪，並有眾多產業相關買主參加。圖╱貿協提供

便利的線上展示平台，能讓國外買主在無法親自到場的狀況下，以影音方式瀏覽台灣汽機車零配件的優良產品、進行互動洽談；再加上多元的數位行銷方案大量曝光公司品牌及產品，勢必能使參展效益大幅提升。外貿協會於今年11月共辦理3場國內實體及線上展覽說明會，超過百名業者與會，國內多家上市公司踴躍出席說明會並支持線上展，對透過Taipei AMPA將其位於產業領導地位的技術應用拓銷至國際市場深具信心。

「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」系列展覽將在2022年4月20日至23日於南港展覽館1館實體展出，並於4月11日至24日配合AMPA Digital Go數位加值行銷服務方案開放線上展示及洽商平台。報名相關資訊請至（www.taipeiampa.com.tw ）查詢。