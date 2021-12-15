客製包袋時尚風商機夯 本土企業倍勁搶攻市場

禮贈品種類百百款，近年來許多企業傾向送禮要送更特別與實用的物品，也就是「送禮送到心坎裡」，不再送一堆年曆與馬克杯。客製包袋領導品牌「倍勁企業」看準商機跨足市場。「根據倍勁統計，包袋的客製已成為企業禮品中的十大熱門選擇之一，其中後背包最受企業客戶的歡迎，商務款與休閒運動款也十分熱門。」倍勁企業執行長姜順益說，許多企業已經藉著特別的客製化商品來展現特別的企業文化與美學，無論是員工贈品或是企業禮品，如果能夠吸引收禮者使用，就能變成許多的活廣告，將企業精神傳遞出去。

倍勁企業曾為國際知名企業 Google、HONDA、INTEL 等多家企業製作客製化品牌背包。姜順益說，近年來戶外 OUTDOOR 風盛行，民眾背著後背包通勤、出差、旅行的風氣大盛，兼具實用與高質感的背包格外受到歡迎。而學生團體、行銷活動公司則偏愛訂製斜背小包及休閒雙肩包，這些休閒包款是較受學生與年輕世代的歡迎的款式，在包上印刷或車縫富有設計感的 LOGO，便是獨一無二的活動禮品，能讓活動參與者感受到主辦方的用心。

「客製化商品，就是要滿足客戶各種不同的需要。」姜順益自豪地說，針對客戶不同形式的 LOGO 需求，都能提供多種 LOGO 呈現方式供客戶選擇，從最常見的印刷、織標，到電繡、皮標、金屬標等，均能依照客戶的需求，提供不同的 LOGO 客製方案。

姜順益強調，倍勁企業目前提供顧問式客製服務，上百種包款選擇，無論是商務款後背包、休閒款雙肩包、側背包、隨身小包、胸包、防水包等款式均一應俱全，隨著市場需求持續更新，依照客戶所需的不同預算、數量及交期，倍勁企業均能依照需求推薦各式包款，為客戶提供理想的解決方案。

倍勁企業從傳統包袋代工，傳承兩代四十多年後，看準商機踏足客製化包袋市場。業績也因此持續成長。姜順益說，倍勁的目標是要成為台灣的領導者。「只要有客製化包袋需求，倍勁都要做第一品牌。」