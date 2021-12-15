2021年五大新奇接案 它因魷魚遊戲登冠軍

接案工作無奇不有，PRO360達人網統計觀察該平台2021外包案件需求，並由平台達人票選出五大新奇案件需求，其中最具話題的「椪糖老師」，因搭上韓劇「魷魚遊戲」成為今年最新奇的案源冠軍！排名第二的是請人「代購清冠一號」、第三名為「陪打疫苗護士」，而第四名是新奇又溫馨的「慶生驚喜Cosplay」，而第五名為「幫寵物鴨做鞋」。

PRO360達人網董事長李倫家分析，韓國知名影集「魷魚遊戲」是今年爆紅的韓劇，劇中情節也引發不少模仿，其中之一的關卡「椪糖」，引發民眾高度興趣和話題，不只是商業活動或是個人都有許多和椪糖相關的需求，包括網購訂做椪糖送禮，或是學習製作椪糖、椪糖DIY，搜尋量頗高。

前五名中，有兩名都是跟疫情有關，李倫家指出，台灣五月下旬在疫情影響之下進入三級警戒，而台灣的中醫團隊研發出「清冠一號」是全球獨家的新冠肺炎中藥方，在台灣還沒通過藥證上市前，就熱銷歐美國家，因此有民眾則透過多元管道尋找海外代購。也有上班族因工作無法回家鄉陪同長輩打疫苗，因此在平台上徵求有醫護相關背景的人「陪家人打疫苗」，除了讓家中長者有人照顧，若施打後有副作用出現也能即時專業處理。

回顧今年的新奇案件還包括，「慶生驚喜Cosplay」是要求外送人員穿上怪盜基德的服裝，將禮物送至指定飯店給房內的小朋友驚喜，因為疫情影響，長期在國外工作的父親無法回台幫孩子慶生，便希望能請外送員給小孩一個驚喜難忘的生日經驗。以及一位飼主在找專家為他的寵物鴨製作鞋子，因為寵物種類特殊，不論是實體或是網路都很難買到適合的鞋子，因此這位飼主尋求有服裝設計的專家協助打版、製作，並希望能長期合作，讓他的寵物鴨有各式各樣可愛華麗的鞋子能夠換穿。

李倫家表示，現代人重視「人與人之間的情感連結」，因此也越來越多量身訂做的服務性、療癒性的案件需求，而接案平台提供媒合管道，不僅滿足需求，也讓有多項才能的專家達人有發揮的舞台空間。