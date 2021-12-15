霈方國際慶20 推限量禮盒

時序來到歲末，溫暖的節慶氛圍洋溢，正是寵愛呵護一年以來努力不懈的自己，或是感謝摯愛親友支持的美好時分，而一份別緻的美妝禮盒絕對是展現優雅品味的最佳選擇！今年成立20年的霈方國際，旗下擁有envie de neuf (EDN)茵蝶、L′HERBOFLORE蕾舒翠、NU+derma新德曼…等多個廣受歡迎的美容保養品牌，近年更登上紐約時裝周與國際知名雜誌，廣受海內外消費者歡迎。慶祝集團20周年，今年12月不僅首度推出全品牌奢華組合「MIKOBEAUTÉ 寵愛20限量禮盒(豪華版)」，更研發精品級面膜新品–黃金胜肽奇肌面膜，將極致奢華的煥顏成分傾注肌底，打造專屬年末的極奢寵愛開運美學！

20周年美力心突破！MIKOBEAUTÉ 寵愛20限量禮盒打造由內而外極奢開運美學

霈方國際20周年限定推出之「MIKOBEAUTÉ 寵愛20限量禮盒(豪華版)」，整體選用精緻高雅黑金色系，並以象徵奢華、魅力、奔放的法國Arts Décoratifs裝飾藝術為靈感，詮釋霈方國際致力打造全方位美力產品線的理念，同時展現出法國貴族仕女華麗高貴的保養儀式。盒身上更燙印有匯集集團旗下各品牌經典產品的20周年燙金標誌，完美展現法式奢華的護膚體驗，帶來肌膚光采潤澤的巔峰時刻。

禮盒產品上，霈方國際則以「由內而外的美力」概念出發，於內選擇旗下產品MIKOBEAUTÉ極上燕窩，嚴選印尼加里曼丹島特等頭期金絲燕盞文火燉煮，燕窩含量高達50%，是滋養美容、補充膠原蛋白的優良聖品。

外在則選用奢華的MIKOBEAUTÉ魚子能量煥顏保濕凝霜，嚴萃魚子能量結合珍稀深海浮游生物修護因子、高科技胜肽與玻尿酸，深入呵護每一寸肌膚，幫助恢復豐潤膨彈的生命力。搭配MIKOBEAUTÉ鈦赫茲能量刮痧板，更能加速幫肌膚新陳代謝、緊實輪廓線條。此外禮盒也選入20周年首度推出的精品級面膜–黃金胜肽奇肌面膜，由內而外奢寵肌膚，打造自肌底豐潤滋養、深層賦活修復，滿足全面保養所需的極緻奢華美學，於歲末時分帶來臻緻迷人的亮澤美顏！

霈方國際20周年聯手四大品牌推出霈方寵愛20專屬組合，組合內容包含旗下各大品牌明星商品與全新研發之精品級面膜「MIKOBEAUTÉ黃金胜肽奇肌面膜」。圖／霈方國際提供

新年開運必備黃金胜肽奇肌面膜！聯手四大品牌推出霈方寵愛20專屬組合

霈方旗下品牌envie de neuf (EDN)茵蝶、L′HERBOFLORE蕾舒翠、NU+derma新德曼的面膜一直以來廣受海內外消費者歡迎，不只曾登上紐約時裝周成指定伴手禮，近年來更橫掃各項國際大賞。這次慶祝20周年，霈方亦從經典面膜品項出發，研發出全新精品級面膜「MIKOBEAUTÉ黃金胜肽奇肌面膜」。這款採用極致奢華的24K黃金膜布打造的精品級面膜，以9999黃金為載體，導入關鍵修護成分「七胜肽」，珍貴奇肌高效成分注入肌底，15分鐘即可幫助肌膚恢復亮澤，是迎接新年到來不可錯過的限定品項。

同步推出的還有霈方國際旗下三大品牌envie de neuf (EDN)茵蝶、L′HERBOFLORE蕾舒翠、NU+derma新德曼專屬的「寵愛20限量禮盒」，以各品牌明星商品搭配限量MIKOBEAUTÉ黃金胜肽奇肌面膜與MIKOBEAUTÉ鈦赫茲能量刮痧板，針對不同需求的消費者提供專屬保養組合，共有打造光感美肌設計的EDN富勒烯肌因光感生物纖維面膜、提供肌膚完整防護的NU+derma新德曼無瑕清透防護霜與高效修護的L′HERBOFLORE花神臻秘玫瑰防禦安瓶三款搭配。

此外20周年霈方國際也加碼MIKOBEAUTÉ 極上燕窩禮盒，每盒2瓶裝，回饋VIP特別推出限時優惠，買一盒即贈一盒，售價$ 9,600。下一個20年，霈方國際也將持續布局全方位美力事業，以打造華人第一美容保養集團為目標，持續推出可販售百年的優質產品。

販售通路

envie de neuf (EDN)茵蝶、L′HERBOFLORE蕾舒翠、NU+derma新德曼三品牌櫃點販售。

霈方國際官網：http://www.mikobeaute.com/

霈方國際官方粉絲團：https://www.facebook.com/MIKOBEAUTE