Relax33莊園紅色聖誕派對 推熱石循環按摩

傳說中按摩會按到睡著的Relax33莊園邀請大家在12月來參加紅色聖誕派對! 周一到周四19:00以後的任一療程將招待香料熱紅酒, 按摩完養身又助眠, 不過派對有通關穿著哦! 那就是身上要有紅色的物品, 符合參加紅色聖誕的精神! 一個人來很溫暖, 和朋友一起來放鬆更好玩!

Relax33莊園表示, 冬天最適合可以促進循環的按摩, 建議可以選擇全身精油療程裡的腰部循環加強療程; 這個新推出的專業療程採用雙精油, 客人可以自行選擇身體的精油, 腰部按摩則將另外採用促進循環, 消除水腫的專用精油, 配合熱鐳石溫熱腰部穴道和背部經絡, 讓遠紅外線帶來身體的熱能, 在冷冷的冬夜不僅促進血液循環, 養身更好眠。

Relax33莊園邀請大家在12月來參加紅色聖誕派對!圖／業者提供

除了腰部循環的專業療程, 想要放鬆客人也可選擇另一個專業療程-頭部放鬆+全身精油療程; 這個療程採用頭部放鬆精油, 藉由刮梳與穴道按摩, 開啟活絡頭部穴道, 也會帶到面部上方, 據按摩完的客人表示, 按完後感到頭部很放鬆, 眼睛也明亮不少!

12月時歐洲聖誕市集常見的香料熱紅酒是西方人在冬天養身的熱飲品, 派對或家庭聚會時大家會一起享用。香料熱紅酒裡面有八角, 肉豆蔻, 丁香, 肉桂, 月桂葉及薑等各種溫熱補身香料, 配上水果燉煮, 多數酒精已揮發, 留下紅酒與香料繚繞的香味, 與好友一起來一杯是冬夜裡的溫馨享受。Relax33表示, 紅色聖誕趴將持續到12月31日, 來參加的朋友們, 打卡就有機會獲得聖誕精油小禮, 送完為止, 趕快打電話和朋友約起來吧!(飲酒適量， 酒後不開車，安全有保障 ！)