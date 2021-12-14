阿瘦皮鞋「羅媽咪年菜」開賣！

免出門宅配到府 總裁家宴手路菜鬆鬆上桌 搶攻年節消費商機

農曆新年即將來臨，由於疫情不確定因素猶在，在家過年成為相對安心的選擇，阿瘦皮鞋看好除夕圍爐及年貨採買商機，除了本業外，跨界加入戰局，推出豐盛精緻的「總裁級」私房年菜和年節周邊商品，以親民價格款待消費者，挑戰最高CP值，並祭出多項優惠，搶攻振興券最後倒數商機。

阿瘦近年積極衝刺會員，不只賣鞋更跨足生活用品，迎接歲末年終到來，看準會員追求便利、健康和品質的需求，阿瘦皮鞋2015年大步跨足冷凍年菜市場，至今已連續七年跨界推出經典團圓年菜，因堅持用料實在，以正宗古早味打造健康美味，頗受顧客好評，消費需求逐年提升；除了年菜預購，阿瘦也以多元的商品選擇、團購模式，滿足不同消費者全方位的購物需求，預期將帶動今年的年菜檔期業績較去年同期成長一成以上。

滿足會員多元商品需求，A.S.O嚴選年菜憑真功夫挑戰市場最真材實料

阿瘦表示，早年除夕夜工廠趕工、店面照樣開門做生意，總裁夫人林阿豆女士體恤員工，為了讓無法回鄉團圓的員工能吃到一頓溫暖的年夜飯，特地親自下廚，邀請員工一同吃團圓飯，這些菜色皆是「羅媽咪」的拿手料理，演變成今日的年菜菜單，只要經過簡易調理、加溫，山珍海味就可輕鬆上桌，希望將這股傳承人情味跟古早味交織出的好味道，成為消費者餐桌和送禮的最愛。日前正在全國110家門市推出盛大的千人試吃活動，其中「囍福齊聚佛跳牆」、「黑蒜蟲草燉全雞」、「富貴雙饗燒圓蹄」等三道料理是總裁夫人的私房菜色，而另一道「金運烏魚子米糕」特選西螺長糯米，匯集高檔乾貨再撒上以金門高粱炙燒入味的野生烏魚子，更是老饕點評誠意滿點的必吃佳餚。

餐飲齊漲!阿瘦堅持不漲價!免出門宅配到府 總裁家宴手路菜鬆鬆上桌

市面漲聲一波波，不論是平價餐飲或高檔餐廳皆陸續宣布漲價，為服務廣大的忠實會員，阿瘦堅持不漲價，全新的「A.S.O羅媽咪年菜」共推出兩種選擇，包括：「豐衣富足團圓家宴組」，會員價4,980元、「健康嚴選素食年菜」，會員價2,280元，除了有多款菜色升級，團購再享免運優惠，買10組送1組，配送不同地址不加價，預購期間自即日起至2022年1月17日止，詳情逕上阿瘦皮鞋官方網站www.aso.com.tw查詢。