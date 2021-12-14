宜花東有機農業推廣頒獎典禮暨成果發表

農糧署東區分署於12月14日假臺北市長官邸藝文沙龍，舉辦「110年宜花東有機農業網路行銷推廣計畫」頒獎典禮暨成果發表會，表揚參加「GO鮮!巡田去」攝影比賽及「GO嚐鮮!總鋪師就是你」烹飪影片比賽中脫穎而出的優勝者，透過攝影及創意料理，彰顯來自東部的綠色有機魅力，認識推動綠色永續有機農業與友善環境的用心，並展現東部有機農業的推廣成果。

農糧署東區分署說明，本次攝影比賽活動參賽踴躍，由近200張參賽作品中評選出18張精彩作品，透過鏡頭捕捉具有活力與溫度並能感動人心的攝影作品，以及用創意烹調手法來料理美味健康的有機農產品，讓更多消費者認識來自後山的友善環境與有機農產品。現場也邀請專業的料理達人，運用東部地區有機農產品的特色，烹調美味健康的有機料理。

為了拓展東部地區有機農產品的行銷通路以及滿足消費者便捷的購物需求，除辦理攝影及創意烹飪影片競賽外，也輔導花蓮市農會媒合宜花東在地有機農業經營者與國內大型電商平臺合作，讓東部有機農產品在誠品、台灣好農以及GOMAJI三大電商平臺以宜花東有機農產專頁進行推廣行銷活動，讓消費者能夠便捷搜尋，並以優惠的價格購買到宜花東優質有機農產品。

農糧署東區分署表示，邀請台電、中石化公司等企業及福委會實地至宜花東原鄉部落體驗及認識有機農業，積極促成企業採購原鄉有機特色農產品。該分署也盤點東部地區原鄉部落的重點農糧產業，建置「東區原住民部落產業Google地圖」將原住民部落休閒農業以及特有的各式有機野菜、農產加工品，在地圖上標示資訊，讓消費者或企業團體到東部地區，可依據地圖，造訪原民自然環境體驗各部落多樣的有機休閒農業及採購特色農產。

「GO鮮!巡田去」攝影比賽，部份參賽作品。圖╱農糧署東區分署提供

農糧署東區分署指出，宜花東三縣擁有純淨無污染的生產環境，有利於有機農業的穩定發展，有機農業種植面積截至今（110）年11月已經達到4,487公頃，占全國有機農業種植面積的38%。有機友善的耕作方式除了友善農業環境，更能減少大量碳排放，舉凡稻米、蔬菜、茶葉及水果等各項有機農產品，都經過有機農友們用心栽培以及嚴格的品質管控，所以受到廣大消費者的喜愛。