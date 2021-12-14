台中福華大飯店「新春福虎慶團圓」多款常溫冷凍年菜外帶

農曆新年即將開始倒數，台中福華大飯店為了小家庭設計出多樣且抗漲的新春外帶常溫及冷凍年菜專案，「新春福虎慶團圓」多款經典常溫冷凍年菜外帶，兼顧荷包同時又能體面上桌。冷凍系列五人團圓優惠價3,888元起，抗漲搶攻台中星級飯店年菜市場，同時也替消費者兼顧健康和團圓必吃的好寓意 。

台中福華大飯店特別設立「抗漲專區」饗福商城上訂購「新春福虎慶團圓」冷凍年菜包含紹興醉雞、蔥火靠鯽魚、貴妃牛腩、金華芽白燉全雞、鰻香八寶糯米飯等經典江浙名菜，商城上任選一套再加一項單品，即可享單次單一地址免運費的超值抗漲優惠。此外暢銷的媒體冠軍常溫年菜包含五福臨門大拼盤、柿柿如意佛跳牆、鴻運干燒海大蝦、富貴利鮑燒婆參、清蒸蔥油石斑魚、鰻香八寶糯米飯、金華火腿蜜雙方、金黃閃耀元寶酥等八道傳奇經典年菜，5人享用只要7,800元 。

冷凍年菜－抗漲專區。 圖／台中福華大飯店提供



年年冠軍且製程複雜的「柿柿如意佛跳牆」高湯採用了新鮮大骨、湯頭喝來層次分明，融合各種頂級海陸食材的甘美。而另外的「鴻運乾燒海大蝦」則是選用了產地直送的新鮮大蝦。而象徵富足有餘的「富貴利鮑燒婆參」則是選用了日本直送鮮鮑，味道鮮甜且彈性十足。！主打高空景觀粵菜的「海華樓」也不惶多讓推出新春美饌常溫年菜外帶更是不能錯過！其中「福華私廚牛小排」，是總裁級必吃美食，嚴選美國Choice 等級帶骨牛小排，人人在家就能當總裁。

台中福華大飯店貼心考量到不同需求同時在菜色上面也獻出單點優惠，消費者僅需要根據家庭人數進行點餐，最低480元起就能居家享受到五星級飯店的美食。另外只要消費滿2000元即可享有全家店到店免運優惠。除夕當天圍爐及春節期間的訂桌都近乎8成滿。除了年菜外帶之外的春節美食受到大家的青睞我們同時也非常看好這波春節餐飲市場。