彰化縣長王惠美親臨參觀「袁金塔跨文化˙多媒材作品展」

彰化縣政府、彰化縣文化局、袁金塔文化基金會與協辦單位長流美術館，在彰化縣立美術館1樓聯合舉辦「袁金塔跨文化˙多媒材作品展」，展至111年1月2日(日)止，該展為中部地區帶來一股濃濃的文化氣息。

彰化縣長王惠美由文化局局長陪同參觀袁金塔的各項作品。圖／彰化縣政府文化局提供

台灣當代藝術圈多媒材創作大師袁金塔出生於純樸農村，有著來自鄉土的真性情與豐富想像力，擅長將自然樸實的萬物生意融入創作中，深深撼動人心。跨領域媒材舉凡水墨、書法、水彩、油畫、壓克力、陶藝、裝置等，經過無數生活與藝術的千錘百鍊，以獨特新穎的藝術風格，大膽形塑出跨領域媒材的作品。

與會來賓合影。圖／彰化縣政府文化局提供

袁金塔畢業於國立台灣師範大學美術系，獲有美國紐約市立大學美術研究所碩士學位，曾任國立台灣師範大學美術研究所所長與萬能科技大學創意藝術中心主任。藝術成就上曾獲獎多次，參與無數海內外個展及聯展，著有多本學術著作並出版畫冊。作品遍歷世界各地，廣為國內外公私機構收藏，專注推廣台灣藝術與世界交流。

時時精進，植根藝術，具有當代人文宏觀視野的袁金塔，創作歲月逾五十年，體驗生活，關懷生命，緊扣著臺灣社會脈動，經歷鄉土寫實、自然圖像、影像文化、立體陶書、紙鑄藝術等創作階段，至今仍積極尋求突破之新徑，將人生閱歷融入創新思維。其作品融合中西繪畫理論，散發獨特東方文化氣息，忠於自我感受，突破藩籬。