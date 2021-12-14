長流美術館舉辦「雍容華貴‧臺灣前輩藝術家膠彩畫展」

膠彩畫富涵臺灣多元文化的藝術表現，源於唐代的重彩繪畫，延續日本的東洋畫技巧，運用大自然的豐富色彩，結合不同的素材作畫，其繪畫史上的精采多元面貌更甚於油彩及水墨，究極細膩筆法亦令人讚嘆不已。臺展陶衍洗禮下，前輩畫家悉心耕耘，萌芽茁壯成為臺灣美術界的特色，保留傳承這東方繪畫中最具獨特性的表現形式。其中許多代表性的經典作品，展現當時藝術風格的面貌，在臺灣這片土地上耕耘的前輩畫家，有臺籍與日本畫家，交織出臺灣美術史華麗的篇章。

長流美術館「雍容華貴‧臺灣前輩藝術家膠彩畫展」彙集21位前輩藝術家的作品，2021年12月10日(五)至2022年1月28日(五)於長流美術館臺北館展出。臺灣膠彩畫發展於日治時期，有著多元的融合特色，具備水墨畫的能力的膠彩畫家，如林玉山、呂鐵州、陳永森、松林桂月、木下靜涯等。而留學日本學習繪畫技藝，有林玉山、林之助、呂鐵州、陳永森、陳進、陳敬輝、劉錦堂、陳慧坤、黃鷗波等多位，促使日本的狩野派、四條派、圓山派等繪畫流派風格影響，亦有日本畫家和老師到臺灣教學或是藝術交流。在日本殖民時期繪畫風格的重大轉折，即是1927年所辦理的首屆「臺灣美術展覽會」，其中最為大家所熟知的「臺展三少年」(林玉山、陳進、郭雪湖)，不到20歲的年紀，以寫生創作的年輕畫家入選，對當時的美術界造成震撼。因此從臺灣膠彩畫可以看出文化多元的層次，前輩畫家們展現了獨特的藝術韌性，對文化融合的能力，進而發展出臺灣特殊的風格，值得深深品味。

雍容華貴‧臺灣前輩藝術家膠彩畫展

展覽日期： 2021年12月10日(五)至2022年1月28日(五)

展覽地點：長流美術館 臺北館(100臺北市仁愛路二段63號B1)

開館時間：週二至週日10:00-19:00 (週一休館)

洽詢專線：(02)2321-6603#9