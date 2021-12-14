格蘭菲迪The 1950s於The Distillers One of One慈善拍賣會最高價落鎚

首屆由蘇格蘭威士忌酒廠同業公會舉辦的「The Distillers One of One」慈善拍賣會，日前於鄰近愛丁堡的蘇格蘭巴恩布勒城堡盛大舉行，在各界鼎力相助下，當天慈善拍賣總金額為309.5萬英鎊（約為1億1,463萬台幣），所有善款將交由支持協助蘇格蘭弱勢年輕族群的慈善單位運用。兩年一度的「The Distillers One of One慈善拍賣會」，下次盛會將於2023年舉行，廣邀蘇格蘭知名酒廠，為忠實藏家呈獻一生一次的珍釀與體驗。

圖為百富 1964是市面上百富最珍稀久遠的年份酒藏之一，亦為唯一來自10379號橡木桶的稀有珍釀，熟成高達56年，「The Distillers One of One慈善拍賣會」最終落鎚價為17.5萬英鎊（約為648萬台幣），不僅打破品牌紀錄，亦比原估價高出三倍有餘。業者提供

慈善拍賣會中以格蘭菲迪一組四瓶的1950年代單一麥芽威士忌備受矚目，最終以103.7萬英鎊（約為3,843萬台幣）決標，再次締造歷史，創下格蘭菲迪全球拍賣價格新高。百富與雷迪朋（Ladyburn）這次拿出的典藏拍品也紛紛打破品牌紀錄，此次格蘭父子所捐出的三組極其珍稀威士忌典藏拍品合計共募得逾百萬英鎊，亦為格蘭父子單次慈善銷售最高總額，格蘭菲迪 The 1950s 為格蘭菲迪最後四支1950年代裝瓶而成的唯一一套，因此更顯得格外貴重，在現場及電話競標半個小時後，最終拍出103.7萬英鎊（約為3,843萬台幣），同時也獲得當日42件拍品中的最高拍價。百富 1964是市面上百富最珍稀久遠的年份酒藏之一，亦為唯一來自10379號橡木桶的稀有珍釀，熟成高達56年，最終落鎚價為17.5萬英鎊（約為648萬台幣），不僅打破品牌紀錄，亦比原估價高出三倍有餘。雷迪朋1966 David Bailey one-off John Lennon Edition歷時54年的熟成，不僅是來自傳奇消逝酒廠，瓶身更有知名攝影大師David Bailey 為約翰藍儂在1960年代的親簽照片，自圖錄公布後就激烈競爭，現場競標前已達最高估值3萬英鎊，最終以8.1萬英鎊（約為300萬台幣）售出。雷迪朋1966 David Bailey合作系列在今年初釋出Edition One後，就引發藏家高度興趣，此次特別為「The Distillers One of One慈善拍賣會」裝瓶，同樣成為萬眾矚目，創下雷迪朋單瓶酒在拍賣會及私人展售會最高售價紀錄。

圖為來自傳奇消逝酒廠，雷迪朋1966 David Bailey one-off John Lennon Edition歷時54年的熟成，瓶身更有知名攝影大師David Bailey 為約翰藍儂在1960年代的親簽照片，自圖錄公布後就激烈競爭，現場競標前已達最高估值3萬英鎊，最終以8.1萬英鎊（約為300萬台幣）售出，創下雷迪朋單瓶酒在拍賣會及私人展售會最高售價紀錄。業者提供

身兼酒廠同業公會理事長、格蘭父子全球私人頂級客戶服務事業董事總經理及珍稀威士忌達人Jonathan Driver，此次一手催生「The Distillers One of One慈善拍賣會」，對於拍賣會及格蘭父子貢獻的成果，Jonathan Driver表示，很高興能彰顯蘇格蘭威士忌產業的精神與品質，也很榮幸格蘭父子能為最終拍賣總價貢獻逾百萬英鎊，將能大大改善蘇格蘭弱勢族群的生活。不論是格蘭菲迪、百富或雷迪朋，都實踐了『One of One』的真諦，也樂見三項拍品均打破品牌紀錄，以吸引更多人關注和支持『酒廠慈善會』的目標。

今年在「The Distillers One of One慈善拍賣會」現場，格蘭父子私人頂級客戶服務事業也宣告正式成立，未來將持續提供「酒廠直送」的客製化服務，長期為貴賓提供極為珍稀罕見的家族窖藏，讓珍稀威士忌的年份、品飲體驗、釀酒知識與專業得以持續世代傳承。

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