來一趟 台中裕元花園酒店感受濃濃的聖誕氛圍

聖誕佳節總有種莫名的期待與溫馨感；無論是城市中的聖誕裝置藝術，或是商家精心規劃的溫馨，讓消費者對於聖誕節充滿著無限希望。今年因疫情許多民眾無法出國或返鄉，但在台中裕元花園酒店，一樣能感受到聖誕的過節氛圍。無論整體空間營造、法式聖誕餐點與西式甜點，處處都能感受到用心與巧思。

台中裕元花園酒店映景觀餐廳套餐－香料紅酒。

圖／台中裕元花園酒店提供



台中裕元花園酒店西點坊主廚蔡凱因推出了專屬聖誕的甜點「草莓格斯」，綿密香甜的口感，每天出品後的下午茶時段就會瞬間秒殺；另外廚師團隊也設計出了今年的聖誕薑餅屋「平安樹屋」，限量100組，迷你精緻的外型，是送禮最佳首選。每年重頭戲的聖誕火雞禮袋相當熱銷，限量150隻的預購數量。玫瑰烘焙坊現場還會陸陸續續推出聖誕新口味，希望讓民眾有不一樣的驚喜。

台中裕元花園酒店在酒店八樓的映景觀法式餐廳，由Bruce 主廚許祐銘精心規劃了專屬聖誕餐點，點用套餐的民眾都可以享有額外的專屬桌邊切片火雞的服務。爐烤後散發著濃郁的果香與新鮮香料味，搭配主廚季節限定的聖誕佳餚，從開胃菜的松露三重奏、滷水鴨肝棒棒糖到前菜碳烤鰻魚、北海道帝王蟹、搭配海陸雙品的主餐，好好享受滿滿的聖誕氛圍。

台中裕元花園酒店映景觀餐廳爐烤火雞桌邊切片服務。

圖／台中裕元花園酒店提供



裕元花園酒店表示，今年因為疫情，許多在台灣的外國人無法返鄉，也有每年固定飛出國過聖誕的客人留在了台灣。因此更需要營造出溫馨與夢幻的佳節感受，讓消費者能在一年結束之際，有一個很棒的場域可以好好的感謝自己與親友這一年的努力與成長。若有預約需求的民眾盡早致電。詳細資訊可至酒店官網查詢。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

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