加盟總部認證明年上路 保障創業安全

近年加盟創業展覽參觀人潮幾乎場場爆滿，吸引多數想要創業的民眾進場一圓老闆夢，隨著資訊透明化，許多加盟主都會在網路間分享加盟總部的相關訊系，但是畢竟在創業之路基本上就蘊含一定的風險存在，而非關自行創業或者加盟創業，連鎖加盟展提供一個民眾在創業前，以最直接的方式接觸各連鎖加盟品牌，並再決定創業前做出最完善的評估，未來民眾更可以透過即將上路的連鎖加盟總部認證標章，讓創業之路更將有保障。

以這次12月10日在世貿一館舉辦的2021台北國際連鎖加盟大展為例，將近100家連鎖加盟品牌齊聚，不僅多元化的產業類型，可以滿足民眾需求外，更不難發現自從疫情爆發以來，各連鎖總部積極進行數位轉型，協助加盟主度過危機，不論從原物料雲端管理、網路媒體行銷、門市營運系統上，都逐漸拉開與典型自行創業的差距，讓面對外在經營環境激烈變化時，能夠持續經營維持一定的營運收入，這也是加盟體系的創業方式，逐漸獲得民眾的青睞。

主辦連鎖加盟展的社團法人台灣連鎖加盟促進協會，成立26年來，長期致力於台灣連鎖加盟品牌的健全發展，更是擁有46個國家參與的連鎖世界年會及亞太會唯一的台灣代表，協會吳永強理事長於開幕典禮上鄭重宣布，將於2022年推動台灣連鎖加盟總部認證計畫，將比照美國加盟總部認證規範，訂出「優良」、「卓越」兩種國家級加盟總部認證，除了網羅產、官、學界長期致力於連鎖加盟產業研究的代表外，更將邀請總統擔任頒獎年度頒獎嘉賓，未來將更擴大至亞太地區，讓台灣各加盟品牌與國際潮流接軌，更以世界首創將加盟總部ESG納入評核項目，期許台灣在連鎖品牌發展上，再拿下一個世界第一殊榮。

2022年加盟創業展覽資訊：https://www.taiwanfranchise.org/