阿一鮑魚推富貴團圓年菜 堅持不漲價

又到了歲末年終，電商業者提前開搶年菜商機，阿一鮑魚自從2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物網連續四年都是秒殺爆品，今年將推出「四大珍饈富貴團圓年菜」，東森購物訂12/13（一）開賣，並回饋大方送，買三件就送市價1,478元雙饗豬排或經典雙腸組，活動到1/16止。

阿一鮑魚執行長王世均表示，疫情雖然改變了生活，同時造成許多食材缺貨、物價飆漲，但阿一鮑魚秉持初心，堅持不漲價。

「阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜」以鮑魚、魚翅、海參、花膠四大珍饈做為主題，包括鮑參花膠港式盆菜、國宴魚翅西魯肉、鯧盛有魚靚湯炊粉、太極雙味鰻魚米糕、鮑魚瑤柱烏骨雞湯及蘇杭寶塔一刀肉，共有六道佳餚，其中，「鮑參花膠港式盆菜」就有鮑魚、烏參、花膠三種珍貴食材，作為年菜主角毫不遜色。

「鮑參花膠港式盆菜」是桌宴上不可或缺的大菜，內含可加熱盆器，不僅不需矲盤，解凍加熱即可上桌，是一道兼具色香味的佳餚，更曾榮獲蘋果日報年菜評比的冠軍，同時連續多年外銷加拿大T&T大統華超市。

「國宴魚翅西魯肉」西魯肉則是一道古早味台菜桌宴料理，從勾芡比例到蛋酥香氣，簡單料理，一絲細節都不馬虎，考驗師傅的真功夫。

「鯧盛有魚靚湯炊粉」是一道香氣撲鼻的古早味台式金鯧炊粉，「金鯧魚」具有昌盛的喜氣諧音，更是象徵年年有餘，一方面魚鰭與尾巴帶有淡黃色，也有金銀財寶的意涵，魚肉細緻，湯頭鮮甜，搭配上芋頭，香氣迷人。

「太極雙味鰻魚米糕」以白糯米與黑糯米結合，搭配外銷日本等級的蒲燒鰻魚，真材實料，而且使用蒸籠裝盛，不僅美觀，簡易加熱即可上桌。

香港人最厲害的就是煲湯，「鮑魚瑤柱烏骨雞湯」由阿一師傅文火熬製的南瓜金湯，接著以湯煲煨極具海味的黃金鮑、干貝與烏骨雞，海路結合，鮮味十足。

「蘇杭寶塔一刀肉」，一刀肉顧名思義，師傅得一刀不斷將整塊豬五花肉，沿著邊切成薄薄的一長條肉片，經過烹煮，塑形成猶如金字塔般的造型，做法繁複，刀工更是精緻，是一道外型吸睛的御膳料理。阿一鮑魚附上金字塔模具，消費者加熱後，將盤子蓋上，倒扣即是完美的金字塔造型。

「阿一鮑魚 四大珍饈富貴團圓年菜」將於12/13起在東森購物平台獨家銷售，市價16,360元，東森暖心價3,980元，下單再加碼回饋東森幣20%。

阿一鮑魚王世均執行長表示，阿一鮑魚年菜秉持真材實料，讓媽媽們輕鬆準備除夕圍爐年夜飯，經由簡單的加熱，就能吃上米其林三星等級的團圓宴，而受到全球疫情影響，原物料有限，僅能限量供應，提醒消費者把握時間訂購。