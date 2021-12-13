東西國度的相遇融合「帝王威士忌醇順系列-嚴選水楢風味桶」登台上市

2020年末在台亮相的「帝王蘇格蘭威士忌醇順系列-加勒比海蘭姆風味桶」上市之後，其獨有的蘋果、焦糖香氣，以及黑糖與熱帶水果的豐富層次與極度順滑口感，令人讚賞、備受好評，令喜愛的到來。2021年末之際，此系列新作「帝王蘇格蘭威士忌醇順系列-嚴選水楢風味桶」，在帝王威迷們的引頸期盼下終於在台發表上市，全台珍稀首發3600瓶。

「帝王蘇格蘭威士忌醇順系列-嚴選水楢風味桶」，以帝王百年多來始終堅持的經典二次陳釀工藝，將單一麥芽威士忌與穀物威士忌調和後，在橡木桶中進行二次陳釀，並再一次的以具有200年歷史的日本稀有多孔水楢橡樹品種所製成的水楢桶(Mizunara Cask)過桶至少6個月而成，將蘇格蘭和日本的東西方特色，完美交織融合出既獨特卻又十分和諧的肉桂、檀香和花香，同時保有帝王一貫獨有的石南花與蜂蜜香氣，酒體濃郁醇厚，口感極度柔滑，是一次令人驚嘆又珍貴的風味體驗。

圖為「帝王蘇格蘭威士忌醇順系列-嚴選水楢風味桶」，首席調酒師Stephanie Macleod將蘇格蘭和日本融合呈現出既獨特卻又十分和諧的肉桂、檀香和花香，同時保有帝王本身的石南花與蜂蜜香氣，酒體濃郁醇厚，口感順滑，呈現令人驚嘆的風味體驗。全台珍稀首發3600瓶。建議售價：680元。業者提供

帝王首席調酒師Stephanie Macleod表示，「帝王蘇格蘭威士忌醇順系列-嚴選水楢風味桶」是一款令人愉悅的威士忌，具有非常罕見的廣度和深度，以及複雜而微妙的風味。其絲滑濃郁的口感非常適合純飲、加冰，或以Highball方式品飲，可真實體現出優雅的日式Highball風格，展現出日本文化中獨有的和諧禪意。

帝王威士忌台灣總代理喜寶國際董事長夏志國則表示，從帝王近年所推出的作品可看出Stephanie一直致力於不斷的突破自我，將帝王推向更高且更寬廣的不同層次領域。像是囊括全球各大威士忌競賽金牌獎項的Double Double系列，以帝王首位調酒師A. J. Cameron首創的「二次陳釀」為靈感，將整套古法工藝推向極致高峰。於二次陳釀後，在第三重階段將調和穀物威士忌和調和麥芽威士忌經過調和後並再一次陳釀，在第四重的過桶階段，則按熟成年份使用不同的特選雪莉桶，例如21年使用Oloroso雪莉桶過桶、27年使用舊Palo Cortado、32年使用Pedro Ximénez，進而誕生出獨一無二、與眾不同的帝王Double Double 四重陳釀系列，風迷全球。而令人玩味的帝王醇順系列則透過Stephanie至今已爐火純青的過桶工藝技術，展現出帝王前所未有的廣度，通過在全球各地搜尋稀有獨特的酒桶進行過桶，向世人揭開蘇格蘭調和威士忌令人興奮的各種無限可能性，於2022年更會陸續在台推出葡萄牙波特風味桶以及龍舌蘭風味桶，絕對同樣的精彩可期，請威迷們拭目以待。

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