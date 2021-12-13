調和威士忌的一級玩家五國混血BEAM SUNTORY「碧AO威士忌」

全球烈酒巨頭賓三得利最新發布了一款全新的調和威士忌品牌「碧AO」，這款集五國混血，世界各產地威士忌於一身的嶄新酒款，是由賓三得利首席調酒大師福輿伸二繼承與創新，挑戰威士忌全新概念，並歷經五年又一力作，在碧AO誕生之前，賓三得利有角瓶Kakubin、響Hibiki、和季Toki等調和威士忌品牌。碧AO已正式在台推出並只限於旅遊零售通路專賣。

賓三得利表示，有別於目前市面上的調和威士忌，「碧AO」的概念是世界威士忌。賓三得利混合了旗下来自美國、加拿大、蘇格蘭、愛爾蘭以及日本知名酒廠之原酒，經過100次的調配和品鑒，才成就這獨一無二的碧AO世界威士忌。在當下的市場上，從未有過任何一款調和威士忌是同時使用五大產區的威士忌來調和，並且這些酒廠都是賓三得利集團旗下之資產，皆可追本朔源。賓三得利本就是大玩調和威士忌的知名酒廠，當然要將這融合的本事極致發揮來成就此款精選世界威士忌。碧AO這個名字的由來也和原酒的五個國家有其關聯性，”碧”在日語中的含義是深藍色，碧海藍天，正是大海的顏色，而大海連結著地球上多個大陸、國家和地區。所以酒標顏色也選取了深藍色，而酒名的兩個字母依舊出自日本著名書法家荻野丹雪之手。碧AO的酒瓶更是與眾不同，不規則的五角鉆石形狀代表了原酒所在的五個國家。碧AO的酒精度43%，金黃色的酒體透著微微的香草和鳳梨般的果香，口感順滑甜美，煙熏和木香在餘韻中緩緩展開；前、中、後味及尾韻各展現出不同層次氣味值得細細品酩。

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