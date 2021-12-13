獨獻台灣三部曲「格蘭利威 12 年首席三桶」磅礡登場

近年持續深耕台灣市場，以獨獻台灣搶攻市場的台灣保樂力加繼「皇家禮炮23年」、「格蘭利威13 年及15 年雪莉桶」帶來熱烈迴響之後，又為消費者推出一款專為台灣市場打造的新作「格蘭利威(The Glenlivet) 12 年首席三桶單一麥芽威士忌」，這款由格蘭利威首席釀酒師艾倫・溫徹斯特 (Alan Winchester) 以新創三桶勾兌工法，淬煉完美黃金比例，耗時兩年、經過數百位威士忌老饕認證，勢必又將以平易近人的價格，滑順甜美熱帶果香的口感席捲台灣威士忌的普飲市場。

圖為「格蘭利威(The Glenlivet)12 年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以新創三桶新製序，，演繹多層次熱帶果香，由蘭姆桶醞釀的香甜鳳梨，熟蜜桃等熱帶 水果，揉合波本桶的迷人奶油風味，與蜂蜜交織出無與倫比的滑順細緻口感。酒精濃度：43 % ，建議售價：NTD 1,290。業者提供

台灣保樂力加董事總經理王德勤（Terence Ong）表示，台灣是世界上最重要的威士忌市場，為了表達對台灣市場的重視，並向台灣2300萬人致意，保樂力加連續三年推出獨厚台灣新品，「格蘭利威(The Glenlivet)「12 年首席三桶單一麥芽威士忌」是第四款台灣獨享的常賣商品，由投身威士忌產業 40 餘年的首席釀酒師艾倫・溫徹斯特 (Alan Winchester) 再次為台灣消費者量身打造，以黃金三桶完美比例所創造的多層次熱帶果香，再度讓「台味覺醒」。日前格蘭利威攜手國際名廚江振誠與動力火車，號召全台威士忌老饕一起「台味覺醒」，在充滿台式底蘊的迪化街，展開一場料理 X 音樂的台味跨界對談，該影片創下最佳影片觀看率並獲得空前好評，也呼應了格蘭利威把最好的威士忌獨留台灣的決心。 格蘭利威堅持品牌初衷、不斷創新突破的精神，與江振誠秉持初心、以嶄新巧思翻轉 台灣味的精神不謀而合；也與動力火車出道至今堅持熱愛音樂初衷，創造出許多膾炙人口的神曲，並挑戰自我跨界 YouTube 等創新之舉相應。

圖為保樂力加董事總經理王德勤（右）、國際名廚江振誠與動力火車，號召全台威士忌老饕與格蘭利威一同「台味覺醒」。業者提供

王德勤指出，艾倫·溫徹斯特深諳台灣威士忌行家的非凡品味，匠心獨具打造「黃金三桶新製序」，以美國橡木桶完整熟成 12 年後，將酒液部分轉桶至初次裝填 加勒比海蘭姆桶，部分轉桶至初次裝填波本桶過桶，部分酒液在美國橡木桶繼續熟 成，最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例，堆疊出層次豐美的滑順細緻口感。

「格蘭利威(The Glenlivet)「12 年首席三桶單一麥芽威士忌」運用與眾不同的過桶工序，在承襲酒廠經典花果香的基礎之上，透過雙重初次裝填橡木桶的運用以及 43%酒精濃度的提升，揚升香氣層次、倍增滑順感。美國橡木桶醞釀出香濃馥郁的太妃糖與蜂蜜氣息，揉合波本桶的經典迷人奶油、香草風 味，以及初次裝填蘭姆桶捎來的香甜鳳梨、熟蜜桃等熱帶水果味覺層次，交織出無與倫比的細緻口感，堆疊出兼具豐富香氣、馥郁味蕾感受和滑順口感的感官饗宴，留下 悠長，絲滑而綿密的完美尾韻

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