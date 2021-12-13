禾豐農創「嚴選」鳳梨釋迦 進軍中東市場

台灣農產外銷國際再傳捷報！禾豐農創旗下優質水果「鳳梨釋迦」成功打進中東地區市場。「嚴選」是禾豐農創首要堅持，選擇具有產銷履歷的水果，並與產銷合作班農民配合，將台灣在國際上指標性的水果，細心呵護，並分級包裝，予外銷等級的水果於國際間更具競爭力。

禾豐農創嚴選的精緻農產-「鳳梨釋迦」禮盒。圖／李淑慧

禾豐農創執行長邱少凡帶領團隊每周到產地探果，親訪果園了解果樹生長狀況，以及，掌握每個農民栽種的方法及施肥等照顧果樹細節，進而規劃上市前各項準備，為台灣農產品打出台灣品牌，亦提供青創農民創業經營發揮的舞台。

台灣台中沙烏地友好協會是非營利為目的之公益性社會團體，以促進台灣與沙烏地阿拉伯雙邊貿易為宗旨，協會會員以提供資源及反饋予沙烏地阿拉伯及台灣本地弱勢團體或貧困居民、協助雙邊國家之公益效能。其中，食品外銷中東地區相當重要的清真認證要求，也透過此次合作，由友會-台灣伊斯蘭協會提供的工廠生線清真認證，幾乎能獲得各處清真認證之認可，對台灣業者而言可謂是項極佳服務。

台灣台中沙烏地友好協會成立大會，第一屆理事長劉代洋（前排左三）與所有理監事、常務理事及常務監事合影。圖／李淑慧

以往出口中東地區比較少用心著墨，近幾年在精緻農產及用心包裝，才慢慢地符合沙烏地阿拉伯當地高品質商品之需求，沙烏地阿拉伯是進口了很多日、韓的水果，過去台灣產能小，供給以中國為主力，其他國家較少。近年來因政策因素，加上目前有與台灣台中沙烏地友好協會合作之通路，可讓台灣水果在沙烏地阿拉伯有更多合作機會。

邱少凡執行長表示，雙方目前以水果為主，品項不會只有鳳梨釋迦，最近即有當地的飯店提出相關需求，正在洽談合作事宜。

一般台灣水果出口以東南亞及北亞為主，中東地區則少，邱少凡執行長表示，此次合作對台灣精緻農產是加分的；禾豐農創芒果外銷地區有新加坡等，日本市場明年的芒果合約已簽訂，秉持「豐餚大地 農貿全球」為核心理念的禾豐農創，將台灣在地果物以精緻農業出口至國際，期以提升台灣農產品價值，此次中東之役成功後，接續已有美國地區接洽相關合作計劃。