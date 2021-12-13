桃園市府大力推廣雜糧栽種受消費者喜愛

桃園市龜山區農會11日上午辦理食農體驗-瓜瓜樂活動，市民們為了參與挖地瓜的樂趣，各地民眾一大早攜家帶眷到現場排隊，龜山農會總幹事許育源表示今年參與人潮比去年多了兩倍，也許是因為疫情期間悶壞了，再加上天氣又特別好，大家都出門參與活動!桃園市政府農業局長郭承泉、副局長江富貴都親自皆出席農業體驗活動。

活動現場人山人海，民眾攜老偕幼參加熱鬧滾滾。

龜山區農會推廣部主任林秀玫提到，桃園市政府大力推廣雜糧栽種，推動地產地消及多元行銷，運用多樣化行銷策略，並宣導多樣性副食文化，加強雜糧附加價值，龜山區大坑土質非常適合栽種番薯，台農57號黃金甘藷（番薯）品質優異，鬆軟口感佳，推廣多年頗受消費者喜愛，她指出番薯是許多民眾重要的回憶，也是台灣的象徵與形象，台農57號黃金甘藷（番薯）有簡樸的外表、甜美的內在，是在地好滋味，透過食農活動體驗，加深市民對桃園在地農產的印象及認同，推動在地生產在地消費，提振國產雜糧市佔率，選擇以國產雜糧為副食，從產地到餐桌，縮短食物里程，減少碳足跡，活絡國內農業。

當日龜山吉祥物小龜也到現場迎接大小朋友，一齊走入農田，沿路隨風搖曳的波斯菊、向日葵、穿梭農路，再體驗手作「地瓜大福」，還能至田園裡親子同樂徒手挖地瓜「尋寶趣」，享受田園風光的美，品嚐農村在地好滋味。