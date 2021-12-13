2021台灣設計展12月24日起一連10天在嘉義市盛大舉行

文/葉圳轍

由經濟部工業局、嘉義市政府文化局共同主辦的2021台灣設計展，將於12月24日起一連10天在嘉義市盛大舉行；嘉義市長黃敏惠今(13)日出席展前記者會表示，感謝嘉義市工商各界都心甘情願被市府「設計」進來，讓最真、最美、最善的設計能量，充滿在嘉義的每一個地方。黃敏惠歡迎大家回嘉感受「家的意義」，嘉義市政府會用心款待每一位來嘉的人。

「台灣設計展」是台灣每年最具規模及代表性的大型設計展會，經濟部每年徵選不同地方政府合作辦理，今年邁入第19年，首度於嘉義市舉行。

黃敏惠指出，2021台灣設計展以「家意 ‧ 以城為家 City as Home」 為主題，將設計導入城市治理，並與台灣設計研究院合作，協助嘉義在地廠商運用「設計力」，進行創新與品牌升級；從品牌包裝、產品開發、延伸至場域活動到企業永續經營策略，展現嘉義品牌的獨特價值，讓嘉義市的產業能量透過設計導入完全展現產品價值。

2021台灣設計展將於12月24日起一連10天在嘉義市盛大舉行；圖為工業局局長呂正華(第二排右九)、市長黃敏惠(第二排右八)與執行團隊、商家合影。圖/葉圳轍

經濟部工業局局長呂正華出席記者會表示，以工業局的角度，「設計」的核心價值，是能夠提升產業的附加價值；今年台灣設計展在嘉義舉行，邀請民眾一起來參與，感受好的設計與文化，如何融入嘉義的產業之中。

台灣設計展以打造城市品牌為目標，以城市治理之內容向民眾溝通，宣導設計在生活、地方文化、公共建設與服務等領域應用之表現，展現整個城市即展場的精神。

嘉義市文化局長盧怡君表示，2021台灣設計展展期從12月24日至明(111)年元月2日止；該展從一座城市，3種家的概念，策畫出13個展館，創造18種家的表現。此外，還有23場講座及市集、66場表演，歡迎國人來嘉看展，採免費參觀。

更多「2021台灣設計展」訊息可上官方網站查詢：網址：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW。