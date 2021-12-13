璀璨桃園一胡復金77回鄉大展

12月9日至12月26日 桃園展演中心1樓展出

1945年出生於桃園中壢的知名藝術家胡復金，創作能量豐沛，繼2019年在龍潭客家文化中心展出「金彩客家75大展」百件作品後，將於12月9日到12月26日於桃園市政府文化局所屬的桃園展演中心策劃「璀璨桃園」一胡復金77回鄉大展，展出逾百件創作，以大尺幅油畫作品分享市民。

本次以「璀璨桃園」為主題，展出專業油彩創作，規劃以臺灣和桃園在地「風景」、「山海」、「動物」及「心象景物」等具鮮明臺灣色彩府碼系列作品展出，成功傳達臺灣文化特色和個人獨特語彙。臺陽美術協會榮譽理事長吳榮隆曾讚譽他的作品，「構圖嚴謹，下筆豪邁，寫實功力一流，富詩意風格」。

參觀群眾搶著要和藝術家胡復金(左四)合影。

胡復金於107年成立「臺灣文化藝術公益協會」，以推展文化藝術活動，培養美學與品格之理念，提升全民美學素養為宗旨。並推動藝術活動下鄉計畫，目前已完成的有南投豐丘國小、新北市平溪國小和深坑國中等大型壁畫彩繪，這些美育播種深化的計畫，仍持續進行中。

文化發展的過程，就是生活的累積。桃園文化局與藝文團體深耕這片土地，不斷發掘在地的藝術工作者，給予鼓勵和展覽平台，提升全民藝術涵養。胡復金退而不休，計畫走遍臺灣各地及故鄉土地，千禧年舉家從新北市遷回桃園定居，心中滿懷感恩，將所有成就與榮耀歸於孕育他的故鄉桃園。這次胡復金「璀璨桃園」作品表現方式從寫實到現代抽象都具有獨特風貌，回鄉展覽期待連結在地萌芽的多元藝術能量，相互觀摩以藝會友，也為桃園傳承藝文能量。

貴賓出席「璀璨桃園─胡復金77回鄉大展」開幕式。

展覽另規劃美育推廣活動，12月11日下午2時開幕後，除了當日3時於現場油彩示範外，胡復金老師每日都會在現場創作，預計在26日完成一幅500號的巨幅油畫作品。並於12月18日、19日、25日、26日下午2時舉辦四場客語導覽暨「色彩與造型」親子美育活動(現場自由參加)，歡迎闔家蒞臨參加。