機能性紡織品驗證 助業者接軌國際市場
2020年新冠肺炎疫情蔓延，帶動居家運動盛行及消費者健康意識提升，預期全球運動服飾市場需求將持續穩定成長。2021年東京奧運，臺灣紡織業者研發之機能性環保紡織品與運動服，為運動員在比賽中創造驚艷絕技和優異表現，更成為東奧運動項目贊助品牌鎖定為主要採購對象，再次提昇臺灣紡織業國際能見度。
臺灣機能性紡織品國際市佔率達七成，在許多知名運動賽事中，球員穿著之服裝及鞋帽，是由臺灣機能性布料所製造。多樣且具機能性的服裝，深受許多熱愛運動及戶外活動民眾青睞，現在，您可以透過紡拓會機能性紡織品驗證網站，找到通過驗證之優質且具品質保證之機能性紡織品。
機能性紡織品具有「看不到、摸不到、用了才知道」的特性，買家及消費者不易直接自產品外觀及觸感，來辨別購入產品機能與效用，導致行銷推廣上不易推廣產品所具之特殊性。有鑑於此，紡拓會辦理臺灣機能性紡織品（Taiwan Functional Textiles, TFT）驗證，目前受理共23項機能性驗證服務，滿足業者優質產品不同的機能需求。
紡拓會機能性紡織品驗證為符合ISO／IEC 國際標準化組織要求，精進制度專業性，於2020年7月通過全國認證基金會（TAF）認證，讓臺灣機能性紡織品驗證與國際接軌，提升驗證產品之國際接受度。紡拓會將攜帶業者通過驗證的產品，帶至國際紡織專業展覽之驗證專區進行推廣，不用出國就能達到國際行銷的目的，開創全球市場新商機！通過驗證產品及驗證相關資訊，均登載在紡拓會機能性紡織品驗證網站（http://tft.ttfapproved.org.tw）供各界參考，業者可踴躍申請驗證服務。（國際貿易局廣告）
|通過驗證且在合約效期內之廠商名單
|通過項目
|公司名稱（依筆劃由小到大排序）
|一般抗菌加工紡織品
|織步加服飾
|吸濕排汗速乾多層織物
|特種隆纖維
|吸濕排汗速乾單層織物
|上比實業、宇儷國際、東聯創新、琦程實業、葉青公司、酷頂合穩、廣潛實業、鋒尚企業、麗黛實業
|防焰紡織品
|彩晴公司
|防紫外線紡織品
|三締服飾、立穩實業、琦程實業
|遠紅外線紡織品
|立穩實業、惠新實業、興隆毛巾廠
|撥水紡織品
|力鵬企業、宏良國際、亞適國際、南亞塑膠、宸藝公司、崇銘實業、渤揚公司
|瞬間涼感紡織品
|加富爾國際、立穩實業、艾歐亞瑪、崇銘紡織、惠新實業、聖手企業、葉青公司、漢特斯國際、酷頂合穩實業