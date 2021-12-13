機能性紡織品驗證 助業者接軌國際市場

2020年新冠肺炎疫情蔓延，帶動居家運動盛行及消費者健康意識提升，預期全球運動服飾市場需求將持續穩定成長。2021年東京奧運，臺灣紡織業者研發之機能性環保紡織品與運動服，為運動員在比賽中創造驚艷絕技和優異表現，更成為東奧運動項目贊助品牌鎖定為主要採購對象，再次提昇臺灣紡織業國際能見度。

臺灣機能性紡織品國際市佔率達七成，在許多知名運動賽事中，球員穿著之服裝及鞋帽，是由臺灣機能性布料所製造。多樣且具機能性的服裝，深受許多熱愛運動及戶外活動民眾青睞，現在，您可以透過紡拓會機能性紡織品驗證網站，找到通過驗證之優質且具品質保證之機能性紡織品。

機能性紡織品具有「看不到、摸不到、用了才知道」的特性，買家及消費者不易直接自產品外觀及觸感，來辨別購入產品機能與效用，導致行銷推廣上不易推廣產品所具之特殊性。有鑑於此，紡拓會辦理臺灣機能性紡織品（Taiwan Functional Textiles, TFT）驗證，目前受理共23項機能性驗證服務，滿足業者優質產品不同的機能需求。

紡拓會機能性紡織品驗證為符合ISO／IEC 國際標準化組織要求，精進制度專業性，於2020年7月通過全國認證基金會（TAF）認證，讓臺灣機能性紡織品驗證與國際接軌，提升驗證產品之國際接受度。紡拓會將攜帶業者通過驗證的產品，帶至國際紡織專業展覽之驗證專區進行推廣，不用出國就能達到國際行銷的目的，開創全球市場新商機！通過驗證產品及驗證相關資訊，均登載在紡拓會機能性紡織品驗證網站（http://tft.ttfapproved.org.tw）供各界參考，業者可踴躍申請驗證服務。（國際貿易局廣告）