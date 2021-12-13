新人小玉兒《刷起來》邀來水產教父「電音教主」芭比跨刀獻聲

直播當趨勢成為日常，正改變著你我所有生活的事件！跨年熱鬧氛圍漸濃，樂壇新人小玉兒10日應景推出電音舞曲《刷起來》，邀來「電音教主」美譽的大芭比（安苡葳）跨刀獻聲，2人這回組成限定女團「芭比Q」要用歡樂的音樂陪伴大家迎向嶄新的2022。

大芭比回想起過往女團點滴，「芭比Q從無到有，就像青春的跑馬燈，歷歷都重現往日的芭比雙人組合，一正一副的分工合唱，都是美好的回憶，再次的製造回憶，是我想都沒想到的感動，右手邊的空位置，再次能重溫唱跳組合」；更幽默說：「這次組合是買小送大！」



創作以網路「直播」文化為主題：首先是平台上擁有大批寶寶們追隨的美麗直播主、再來是庶民生活的海鮮直播主；透過他們專屬圈粉、叫賣的語言串起這首舞曲，不約而同「刷起來」都是必備的叫賣關鍵詞；由新銳音樂人王士榛、楊宗翰聯手打造作詞、作曲；小玉兒就是以這樣的身分工作著，用著顛覆過往的方式，在平台建立屬於自己的粉絲群！從事直播長達6年的時間，無論是粉絲肯定追隨或是外人貼上標籤，把現象刻畫成歌詞從小玉兒口中唱出這生態，是再適合不過的。



大芭比以《觸電》、《使勁搖》唱紅全台、各大KTV包廂必點High歌，更成為大陸抖音火紅神曲；這次來勢洶洶再度攜手女伴出擊！她興奮說：「延續電音！《刷起來》的誕生對我來說是一個疫情中突來的緣份，當時收到Demo就直覺這是我的歌！果不其然真的是量身訂做！」挑戰電音唱跳曲風，小玉兒直呼：「這次要跳脫以往抒情歌的詮釋方法、放下包袱！揣摩本土味，我是一個完全不會跳舞的人，這首歌練了約一個月，老師花時間教我基礎律動，有種被集訓的感覺，之後都要定期上舞蹈課了，邁向唱跳之路。」簡直美夢成真，從大芭比從前輩身上學到不只是唱歌，更要有自信的表現舞台魅力。



對於滿意成品，大芭比充滿感謝：「過程中好事多磨，原本歌詞當下讓我退卻了合作案，特別謝謝詞創人哈利，默默重新為我們打造主題，跟製作團隊不放棄邀約合作，前後改修了3次版本，最後挑上《刷起來》貼切主題性！謝謝大家相信彼此的決心。」跟新生代合作，大芭比形容：「一位看似溫柔女孩，竟骨子裡藏在嗨勁，我就奉陪到底，幫她圓夢了，看妳怎麽挑戰大芭比唱跳叫賣，大家持續聽下去吧！有膽識的女孩。」



水產教父阿賢破例客串MV，在鏡頭前賣力叫賣為MV增添亮點！大芭比笑說：「感謝水產教父的參與快樂的MV，專業的叫賣強勁，現場讓大家填飽很多笑點，水產教父連爆青筋都很順暢，讓我都想學賣海產了。刷起來～叫賣創造我的第二春。」小玉兒稱讚水產教父敬業，「近距離接觸帶貨直播主感覺非常有趣，也會去觀摩他直播的互動方式，人非常親民nice」。兩位歌手則在MV大換3套造型，與舞者們賣力唱跳。



大芭比打趣說：「偶像包袱全被削光叫賣，就是你們看到的樣子，也是他們2021給我最好的禮物。陪著年輕人追夢，對音樂熱情全梭哈精神，與我樂天創新自己的成長歷程，一拍即合的翻版，我很愛這樣的青春專案「芭比Q」！」外界對於直播主往往貼上負面標籤？小玉兒自信滿滿：「直播成為了一部分人的心靈寄託。可能心靈依託這個詞聽起來過於誇張，但是事實上主播在扮演一個陪伴者角色。我是秀場直播主，透過才藝表演讓觀眾進行打賞。現代社會普遍生存壓力大，看直播成了釋放心靈的新方式。

芭比影音連結：https://youtu.be/xBf2uH8UGqg

