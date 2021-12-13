樸緻快拆模組淨水器 榮獲台灣精品銀質獎肯定

經濟部台灣精品獎於上月24日選拔出爐，台灣樸緻生活角逐210家企業、從355件產品中脫穎而出，以「快拆模組淨水器」獲本次台灣精品銀質獎殊榮，是繼今年得到德國red dot紅點設計獎、IF設計獎及日本G-Mark等獎項後，再度獲得國際獎項肯定！

樸緻表示，公司自生產濾材設備至今已有20年經驗，品質自然不在話下，近年公司開始網羅產品設計、結構設計及電子硬體等專家，組織設計中心團隊，致力投入開發水質感測產品，研發出此次得獎之「快拆模組淨水器」，非常感謝經濟部給予肯定，讓台灣優質淨水器能夠被世界看見，並希望可以透過該產品快速替換濾芯的特色，讓大家能夠感受到喝水無虞的安心，使所有飲水的自主權回到每個人身上。

濾芯替換變輕鬆 健康生活一把抓

腎臟科名醫江守山指出，多喝水可以防止腎臟疾病，但若飲用過濾不全的水則會越喝越傷身！儘管自來水經水廠處理後皆已符合飲用標準，但輸送自來水的老舊管線、疏於清洗水塔、淨水器濾材老舊…等，都會造成水中含有危及身體健康的重金屬或賀爾蒙。

樸緻生活自生產濾材至今已有20年經驗，近年研發出Qi系列快拆模組淨水器，可隨用戶飲水需求不同，自行替換多道疊加濾芯，想喝RO逆滲透純水或直飲水，直接10秒替換不到1公斤的 卡閘式濾芯，手到擒來完全不假他人之力！ 圖／業者提供

架設制式傳統淨水器，想要喝口好水，卻不知道長期使用後的濾芯該怎麼換？什麼時候換？透過詢問廠商、勞師動眾到府更換…非常勞神傷財，於是樸緻耗時兩年時間，研發出「快拆模組淨水器」，主打居家生活市場，並考量使用者體驗，希望民眾飲水時能夠喝得健康、喝得方便，設計90mm超纖薄尺寸，強調再小的櫥櫃空間也能輕鬆安裝，並將濾芯模組化設計，隨用戶飲水需求的不同，可以自行替換多道疊加濾芯，想喝RO逆滲透純水或直飲水，直接10秒替換不到1公斤的卡閘式濾芯，手到擒來完全不假他人之力！

樸緻指出，傳統式淨水器濾芯與管路分離，水管長期使用下來容易滋生細菌、堆積汙垢，該公司在「Qi快拆模組淨水器」上獨家設計水道一體成行，更換濾芯時即將水道一併換新，加倍達到安心喝水的最佳體驗。不僅如此，產品更導入及時水質檢測監控系統，透過藍芽主動提醒濾芯更換，充分掌握水質現況，居家生活一把罩！

樸緻生活自生產濾材至今已有20年經驗，近年研發出Qi系列快拆模組淨水器，可隨用戶飲水需求不同，自行替換多道疊加濾芯，想喝RO逆滲透純水或直飲水，直接10秒替換不到1公斤的 卡閘式濾芯，手到擒來完全不假他人之力！ 圖／業者提供

戮力導入最新技術 落實濾芯回收機制

樸緻強調，公司今年已開始落實濾芯回收機制，讓不知該如何分類特殊材質的民眾，不必擔心因誤丟而造成的環境破壞，將須丟棄之濾芯裝進盒附回收袋即可，也是快速換模的優點之一，而未來該公司也將持續投入創新研發，導入最新AI人工智慧技術，將水質檢測互聯網模組做更精進的優化，讓喝到乾淨的水這件事，成為日常生活的一件簡單小事。