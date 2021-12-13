德國聖誕市集原汁原味再度登台 德國經濟辦事處力促德台文化交流

德國經濟辦事處連續第二年將德國聖誕市集帶到台灣。於12月10日至12日在圓山花博舞蝶廣場舉行的聖誕市集，設有近50個攤位，提供多樣的德國傳統商品，像是道地的德式美食、飲品和紀念品。此外，市集上還有多項現場舞台活動，如：聖誕合唱團表演、歌唱活動、為孩童設計的說故事時間、有獎徵答、現場手作蠟燭活動、火車電動軌道互動區、桌遊遊戲區和與聖誕老人的互動時間，格外適合親子一齊參與、同樂。

德國聖誕市集於12月10日星期五正式拉開序幕。在開幕式上，德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科表示：「聖誕市集是德國最古老的聖誕傳統之一，而我們的目標是盡可能地塑造出最正統的德國聖誕市集，並向台灣人介紹這一項盛大的活動。」聖誕市集起源於中世紀晚期的歐洲德語區，直至今日已有近600年的歷史。

德國聖誕市集起源於中世紀晚期的歐洲德語區，直至今日已有近600年歷史。圖／德國經濟辦事處提供

處長林百科先生在演講中繼續說道：「我們希望能繼續保有我們的傳統，並期許，即使處在目前仍幾乎無法出國旅行的時刻，我們依舊能促進德國與台灣間的文化交流。聖誕節通常也是人們團結起來、共度困難的時期。因此，很高興可以看到這樣的一個活動仍能在我們強而有力的夥伴—尤其是台北市政府、我們的贊助商及展商的合作下，在台灣正常舉行，並將這個有意義的聖誕市集，一同帶至台灣。」

出席開幕式的與會嘉賓有台北市政府市長室涉外事務總監周台竹及德國在台協會處長許佑格博士。此次德國聖誕市集是由德國經濟辦事處的服務執行單位博智顧問有限公司DEinternational主辦，並由以下贊助商協助舉辦：台灣賓士–中華賓士、法藍瓷、德國博依、中華航空、古燈堡外語學院和中德文化經濟協會。

台灣賓士–中華賓士大力支持本屆德國聖誕市集。圖／德國經濟辦事處提供

參與此次德國聖誕市集設攤的廠商名單包括：小棧邦、中華航空股份有限公司、友煌有限公司、双貿有限公司（原劭奇國際有限公司）、卡騰堡股份有限公司、古騰堡外語學院、台灣知日商流股份有限公司、台灣海福樂國際股份有限公司、台灣費森尤斯卡比股份有限公司、台灣賓士股份有限公司、台灣羅伯特博世股份有限公司、巨翎國際有限公司、宇帆企業有限公司、老墨餐車、沅苜企業有限公司、玖樂國際股份有限公司、阿立圓山玩具模型社、津厚企業有限公司、美樂啤酒股份有限公司、虹泰水凝膠世界、香港商班德威有限公司台灣分公司、海鼎國際貿易有限公司、財團法人台北歐洲學校，德國部、荷意志有限公司、凱馳清潔設備股份有限公司、博佳康健股份有限公司、博寧有限公司、最遊釀酒坊、新天鵝堡企業有限公司、獅子甜點、瑞新國際興業有限公司、嘉里咖啡股份有限公司、嘉儀企業股份有限公司、管地有限公司、寬義有限公司、德虹國際股份有限公司、德商美最時貿易股份有限公司、德國赫斯特瓷器、德藝小築、歐嬤德式美食、澄洋國際有限公司、龍叡國際行銷股份有限公司以及鐘聯企業有限公司。

聖誕熱紅酒是德國聖誕市集必備的傳統飲品，為寒冬帶來滿滿暖意。圖／德國經濟辦事處提供

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