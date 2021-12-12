【數位共好】共同平台行銷 康澄推廣尊嚴照護

參與中小企業數位共好計畫，加入「輔具家」共同推廣效益佳

近兩年多數產業皆因新冠肺炎疫情受到嚴重衝擊，首當其衝是以服務為主的餐飲業、美容美體業，而需要業務帶回訂單的公司也因無法外出拜訪和開拓市場，導致營業額大幅衰退。而從疫情升級後，接連影響各大展覽活動停辦，以醫療輔具類的中小企業時常透過醫療展、輔具長照展等展覽增加曝光，串接精準客群。尤其是資源有限的小微型企業，如何維持現有客源、開拓新商機，更是疫情時代的一大考驗。

中小企業數位共好計畫日前舉辦線上分享活動，邀請參與店家分享創業故事及雲工具帶來的改變。康澄國際創辦人郭仕慧於線上分享提到，創業之前是護理師，在負責長照患者的過程中，了解需要照護的對象不一定是老人，包含面對身體病痛、長期失能、短期生活不便等使用者。進入需要長期照護的個案，平均需要七年時間，在長期臥床的狀態之下，如何讓使用者和照顧者在日常生活中，透過照護衣物節省照顧者的身體耗力，讓使用者穿著更舒適，提升生活品質和維持使用者的尊嚴，是她創業以來的起心動念。

郭仕慧與研發團隊研發並推出照護衣物超過十年，符合使用者需求的紙尿褲、衣物等。過去花費相當多資源在建構官網及品牌，當時因行銷概念不足、商業模式不對，讓官網面臨不得不打掉重建。今年透過中小企業數位共好計畫與輔具家合作，輔具家整合各地的醫療輔具廠商，讓長照家庭在尋找長照輔具的過程，減少付出的時間和心力。而康澄也藉由輔具家提升推廣效益，像是參加輔具家的線上分享活動，就能精準接觸60個長照專業服務單位，估計延伸觸及超過600個長照家庭，幫助串接精準客戶及團體客戶。

經濟部中小企業處委由中華民國資訊軟體協會執行中小企業數位共好計畫，推動小微型企業藉由導入數位工具及雲端服務，幫助店家具備數位應用及營運之能力，增加顧客服務流程體驗。藉由雲端服務與產業上下游合作，串接精準客戶，打造共好新解方。（經濟部中小企業處提供）